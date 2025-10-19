NEDOSTAJAĆEŠ MI, BRATE... Tragična smrt muzičke legende! UŽASNA BOLEST GA ODNELA U TRENU!

Muzika je izgubila jednog od svojih najsnažnijih i najautentičnijih glasova D’Angela, pravog imenom Majkl Judžin Arčer.

Informaciju o njegovoj smrti potvrdio je dugogodišnji saradnik DJ Premier, koji je s njim radio na pesmi "Devil’s Pie" iz 1998. godine. D’Angelo je preminuo u 51. godini života nakon borbe s karcinomom pankreasa, a vest o njegovoj smrti je potresla mnoge njegove obožavaoce i kolege.

DJ Premier je na društvenoj mreži X izrazio svoje saučešće i emocije, rekavši:

"Tužan gubitak. Toliko smo lepih trenutaka imali zajedno. Nedostajaćeš mi, brate. Spavaj mirno, D’. Volim te, kralju."

D’Angelo je rođen u Ričmondu, u američkoj saveznoj državi Virdžiniji, kao sin pentekostalnog propovednika. Njegova muzička karijera započela je vrlo rano; već kao trogodišnjak svirao je klavir, a sa pet godina pratio je oca tokom bogosluženja. Ubrzo je počeo da svira u crkvi svog dede, a sa rođacima je osnovao grupu Three of a Kind, sa kojom je nastupao na lokalnim takmičenjima talenata. Kao šesnaestogodišnjak, D’Angelo se prvi put pojavio na čuvenoj Amateur Night večeri u njujorškom Apolo teatru, gde je otpevao pesmu “Feel the Fire”. Iako nije pobedio, sledeće godine se vratio i trijumfovao sa “Rub You the Right Way”.

Uspon do vrha muzičke industrije

Novčana nagrada sa takmičenja omogućila mu je da kupi četvorokanalni snimač i počne da komponuje muziku. Tada su nastale prve verzije pesama koje će činiti njegov debitantski album "Brown Sugar", objavljen 1995. godine. Ovaj album postigao je ogroman uspeh, dostigavši četvrto mesto na Billboard R&B listi i platinasti tiraž u roku od samo godinu dana, uz četiri nominacije za Gremi nagradu, što je potvrdilo njegov status nove soul zvezde.

Legendarni album "Voodoo" i uticaj na muziku

Godine 2000. D’Angelo je izdao svoj drugi album, "Voodoo", koji je postigao izvanredne rezultate, zauzevši prvo mesto na Billboard R&B i glavnoj Billboard 200 listi. Ovaj album je osvojio Gremi za najbolji R&B album, dok je pesma "Untitled (How Does It Feel)" donela mu nagradu za najbolju mušku R&B vokalnu izvedbu. D’Angelo je bio umetnik koji je redefinisao muziku soula i neo-soula devedesetih, stvarajući jedinstven zvuk koji je spojio duhovnost, erotiku i sirovu emociju. Njegov uticaj na savremene umetnike, kao što su Anderson .Paak, H.E.R. i D’Smoke, jasno pokazuje koliko je njegov doprinos muzici bio značajan.

Autor: Nikola Žugić