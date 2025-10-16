ISPLIVALO PRAVO LICE ANE IVANOVIĆ! Bivša teniserka objavila fotografiju bez čminke, pa izazvala lavinu komentara (FOTO)

Bivša teniserka Ana Ivanović nedavno se zvanično razvela od bivšeg fudbalera Bastijana Švajnštajgera, a u poslednje vreme je jako aktivna na Instagramu.

Ana Ivanović je naime, sada objavila novu sliku bez šminke, te je mnogi hvale da izgleda odlično i mladoliko.

Devojke su je mahom pitale i koju kozmetiku koristi i koje rutine za negu lica ima.

- Jel moguće da joj je ovakvo lice? Ana, brzinski piši recept - bio je jedan od komentara na mrežama.

Ovo joj je dnevna rutina

Inače, Ana je nedavno pokazala i kakve rutine ima kada je ishrana u pitanju, te je pravila smuti i sve snimila za društvene mreže.

Limun, jabuka, ananas, blitva, povrće i voće je koje je stavila u blender sa malo vode, a onda napitak s slašću popila.

- Svoju decu učim da ne treba da budu perfekcionisti i da je okej da nisu savršeni i da je okej pogrešiti. Učim ih da nikada neće biti u problemu ako kažu istinu. Ne želim da imaju taj pritisak za koji znam da može biti veliki teret. Basti mi tu puno pomaže, jer je on mnogo opušteniji, dok sam ja možda strožiji roditelj i ozbiljniji- rekla je ona za podkast “Alesto”.

Autor: M. V.