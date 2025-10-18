PRVI DUET SA SINOM: Milan Vasić raspametio fanove novom objavom! Snimio se sa naslednikom u naručju, pa zapevao (VIDEO)

Glumac podelio nikad emotivniji snimak

Glumac Milan Vasić otkako je postao otac dečaka Despota, uživa u novoj roditeljskoj ulozi i čini se da se sjajno snalazi u njoj.

Više puta je on na društvenim mrežama podelio trenutke sa sinom, a ako je suditi po njegovim objavama, uopšte ne izbegava roditeljske obaveze te rado ga možemo videti kako čuva, hrani pa čak i uspavljuje sina. iako je ovo poslednje mnogim muškarcima mrsko i često znači imati živce ali i neprospavane noći, Vasiću je to izgleda čisto zadovoljstvo.

Naime, Vasić se hrabro dohvatio posla uspavljivanja deteta te je tako držeći ga u naručje i pevajući mu pesmu koju je očigledno tad smislio smirio bebu koja je uživala i koja mu je gugutanjem uzvratila na pesmu.

Beba je bila skoro gotova da se uspava, a glumac je u opisu napisao "duet" budući da se u par navrata čuo i glasić mališana koji je pratio očevu pesmu.

- PRVI DUET SA SINOM OD DVA I PO MESECA

Pesma za sad nosi naziv “Uou ou uou”

Poslušaјte do kraјa da bi ste čuli kako Despot peva - napisao je on u opisu

Snimak je dirnuo mnoge koji su se rastopili ovim njegovim gestom, te preslatkim dečakom koji je uživao u očevom društvu.

Autor: M. V.