AKTUELNO

Domaći

PRVI DUET SA SINOM: Milan Vasić raspametio fanove novom objavom! Snimio se sa naslednikom u naručju, pa zapevao (VIDEO)

Izvor: Telegraf, Foto: Instagram.com ||

Glumac podelio nikad emotivniji snimak

Glumac Milan Vasić otkako je postao otac dečaka Despota, uživa u novoj roditeljskoj ulozi i čini se da se sjajno snalazi u njoj.

Foto: Instagram.com

Više puta je on na društvenim mrežama podelio trenutke sa sinom, a ako je suditi po njegovim objavama, uopšte ne izbegava roditeljske obaveze te rado ga možemo videti kako čuva, hrani pa čak i uspavljuje sina. iako je ovo poslednje mnogim muškarcima mrsko i često znači imati živce ali i neprospavane noći, Vasiću je to izgleda čisto zadovoljstvo.

Naime, Vasić se hrabro dohvatio posla uspavljivanja deteta te je tako držeći ga u naručje i pevajući mu pesmu koju je očigledno tad smislio smirio bebu koja je uživala i koja mu je gugutanjem uzvratila na pesmu.

Beba je bila skoro gotova da se uspava, a glumac je u opisu napisao "duet" budući da se u par navrata čuo i glasić mališana koji je pratio očevu pesmu.

- PRVI DUET SA SINOM OD DVA I PO MESECA

Pesma za sad nosi naziv “Uou ou uou”

Poslušaјte do kraјa da bi ste čuli kako Despot peva - napisao je on u opisu

Snimak je dirnuo mnoge koji su se rastopili ovim njegovim gestom, te preslatkim dečakom koji je uživao u očevom društvu.

Autor: M. V.

#Milan Vasić

#Pesma

#despot

#glumac

#sin

POVEZANE VESTI

Domaći

STOPAMA PREDAKA: Milan Vasić krstio sina u Gračanici, pa emotivnom objavom raznežio sve (FOTO)

Domaći

Ovakvog ga niste skoro videli! Gastoz otvorio dušu o svom učešću i odnosu sa Anđelom: Nervira me što će mi postati SLABA TAČKA (VIDEO)

Domaći

Milan Vasić objavio sliku naslednika! Jedna stvar oduševila mnoge: Obećao mi je tata... (FOTO)

Zadruga

PLAČE KAO KIŠA: Dači se obratila majka, on RIDA KAO NIKAD DO SADA, a od pozdrava Sofiji nema ništa?! (VIDEO)

Domaći

Milan Vasić zapevao na proslavi rođenja sina: Njegov kum objavio snimak, a ponosni tata ne skida osmeh sa lica (FOTO)

Domaći

MILAN VASIĆ NA KOSOVU PROVODI PRVI MAJ! Snimkom poslao snažnu poruku: Sa TRUDNOM ŽENOM na livadi uradio ovo (VIDEO)