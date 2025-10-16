AKTUELNO

Domaći

SKOČIO JE SA TREĆEG SPRATA PRAVO NA GLAVU: Pevačica bila udata 12 godina, a o njenom braku saznalo se tek kad je muž počinio SAMOUBISTVO!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Facebook.com/Privatna arhiva ||

Javnost nije bila upoznata sa informacijom da je Nataša Maza bila u braku sve do tragedije

Bivša rijaliti učesnica i pevačica, Nataša Maza postala je udovica pre dve godine.

Javnost nije bila upoznata sa informacijom da je ona bila u braku sve do tragedije.

Nataša je o svom gubitku, tada, obavestila javnost putem društvene mreže Instagram.

- Ljubavi moja, životiću moj, oči moje najlepše, ovako je sve počelo i nikada, nikada se neće završiti. Večno tvoja Natašica! Počivaj u miru - napisala je tada ona uz fotografije sa venčanja.

- Ne pričam o suprugu puno. Moj suprug je programer i on ne voli da se pojavljuje u medijima. Nisam želela da ikada ima problema zbog mene - svojevremeno je izjavila Nataša Maza.

Pokojni suprug Nataše Maze, sa kojim je u braku bila od 2010. godine, skočio je sa trećeg sprata pravo na glavu.

Iako je Hitna pomoć urgentno reagovala, smrt je odmah ustanovljena jer Maksimović nije davao znake života.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, kako su domaći portali navodili, Nataša je svog supruga sahranila 7. jula 2023. godine i svaki dan obilazi njegov grob na novobežanijskom groblju, donosi mu sve što je voleo da jede i pije i neretko ostane satima kako bi s njim pričala.

- Pregrmeli smo brojne bolne i teške trenutke i samo mi znamo kako nam je bilo u naša četri zida. Držeći se za ruke doživeli smo ogromnu sreću, smejali se, radovali, mnogo prelepih trenutaka, puno puno predivnih uspomena. A danas, na naš dan, volela bih da ove suze progovore, jer samo one znaju koliko je teško. LJubavi moja, živote moj, Esiću, volim te puno puno puno i više od toga - napisala je Maza uz fotografiju večnog počivališta svog pokojnog supruga.

Foto: Facebook.com

Od smrti muža, Nataša Maza se retko oglašava na društvenim mrežama, a kada to čini, obično je u znak sećanja na supruga.

Inače, Nataša Maza, transrodna srpska pevačica, rođena je kao Nebojša Kornesko. Postaje popularna nakon učešća u rijalitiju "Parovi". Ušla je u popularni TV format sa namerom da iznese svoju životnu priču kako bi ohrabrila ljude koji prozlaze kroz slične probleme i razvojni put. Maza je učestvovala i u rijalitiju "Farma" kao specijalni gost. Bavila se pravima LGBT osoba. Autorka je svih svojih pesama, a potpisuje se i kao producent svojih spotova.

Autor: M. V.

#Estrada

#Nataša Maza

#Smrt

#Tragedija

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Bila sam u vezi sa oženjenim: Pevačica šokirala priznanjem da je bila ljubavnica, otkrila sve detalje odnosa

Domaći

Naša pevačica progovorila o vezi sa zauzetim muškarcem: Priznala sve i otkrila detalje

Domaći

Bila je Nebojša, a onda je pre 18 godina PROMENILA POL! Ona je prva priznala da je bila muškarac, a evo kako je izgledala pre operacija (FOTO)

Domaći

Rekla sam mu da ću se vratiti brzo, vratila sam se nakon 15 godina: Vesna Zmijanac jako je volela ovog moćnika iz Beča, a javnost nikada ranije nije s

Domaći

OVO JE PRVI MUŽ ALEKSANDRE RADOVIĆ! Malo ko zna da je bila udata za muzičara: O njemu nikada nije javno govorila (FOTO)

Domaći

FOLK PEVAČICU PREVARIO MUŽ, A REČI ADVOKATA SU JE TEK DOTUKLE: Gleda me u oči i laže, ostala sam sa samo 10 dinara!