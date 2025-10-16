Umro Ivica Vinković, bivši član poznate grupe: Sarađivao je i sa Bijelim dugmetom

Osamdesetih je radio s mnogim poznatim muzičarima svirajući baš na njihovim albumima

Ivica Vinković umro je u 76. godini, a tužna vest potvrđena je iz Muzičke produkcije čiji je nekada bio član, javlja Radio Sarajevo.

- Sa tugom smo primili vijest da nas je napustio Ivica Vinković, basist i nekadašnji član našeg kolektiva. Ivica Vinković bio je član Zabavnog orkestra RTV Sarajevo. U svojoj dugoj i plodnoj karijeri nastupao je sa brojnim muzičarima i sastavima, a posebno vrijedi izdvojiti niegov angažman u grupi Jutro iz koje će kasnije nastati Bijelo Dugme, kao i u čuvenom sastavu Ambasadori. Bio je član Sarajevo Big Banda. Sa poštovanjem čuvamo uspomenu na njega -navodi se u objavi.

Sarađivao sa Bijelim Dugmetom

Vinković je svojevremeno svirao Feniksima, koji je bio jedan od prvih pop bendova na ovim prostorima. Bio je i deo legendarnog sastava Ambasadori.

Takođe, Ivica je sarađivao i sa Bijelim dugmetom, kao i sa Indexima.

Osamdesetih je radio s mnogim poznatim muzičarima svirajući baš na njihovim albumima.

Autor: M. V.