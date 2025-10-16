VUJADIN SAVIĆ JE JAKO LOŠE: Bivši fudbaler potražio stručnu pomoć nakon afere 'UCENA'! Najbliži ga ne ostavljaju samog, ima SUICIDNE MISLI

Kako mediji saznaju, Vujadin Savić se psihički oseća jako loše

Javnost već danima ne prestaje da bruji o slučaju transrodne osobe A. K. (21), koja je uhapšena zbog sumnje da je pokušala da iznudi novac i ucenjuje bivšeg fudbalera Vujadina Savića privatnim snimcima i fotografijama.

Kako domeći medij saznaje, Vujadin Savić se psihički oseća jako loše, i potražio je stručnu pomoć.

Zbog strašne ucene, bivši fudbaler ima suicidne misli, i njena ne ostavljaju samog.

- Ovo je zlo što im se dogodilo, ta osoba je udarila na Vujadinovu porodicu. Sve ovo loše utiče na njih, to baš strašno. Vujadin je jako loše psihički, sve ovo najviše ne može da podnese zbog porodice - tvrdi izvor za domaći medij.

Iz dana u dan isplivavaju novi detalji, a korisnici društvenih mreža ne prestaju da kopaju po društvenim mrežama ne bi li našli neki detalj ili vezu sa aktuelnim događajem.

Poslednja u nizu je objava A.K. koja je privukla pažnju jer je samo nekoliko dana pre hapšenja na TikToku ripostovala isečak iz serije u kojoj glumi Mirka Vasiljević, nevenčana supruga Vujadina.

Usledile su razne reakcije jer su korisnici mreža ovo protumačili kao neki vid provokacije.

Korisnici su u komentarima izražavali šok, tvrdeći da je reč o "direktnoj poruci" upućenoj Saviću, dok drugi smatraju da je u pitanju pokušaj skretanja pažnje i izazivanja haosa u javnosti i pre nego što je slučaj dospeo u medije.

Nadležni organi našli CD

Nadležni organi poseduju CD na kojem se navodno nalazi snimak, odnosno dokazi protiv uhapšenog A. K. (21), osumnjičenog da je ucenjivao Vujadina Savića, bivšeg fudbalera, privatnim snimcima i fotografijama, saznaje nezvanično "Blic". Od A. K. će najverovatnije biti oduzeti mobilni telefon i računar koji će biti poslati na veštačenje.

Zasad nije poznato da li je CD na kojem je snimak nađen još tokom pretresa stana osumnjičenog A. K. (21), ili kasnije u toku istrage po prijavi Vujadina Savića. Očekuje se da bi tužilaštvo u narednim danima trebalo da sasluša još dva svedoka, posle čega bi sud mogao da ukine pritvor A. K.

Autor: M. V.