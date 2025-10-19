IMAĆU DOŽIVOTNO TRAUME: Boki 13 otkrio da se vratio u zatvorsku ćeliju, pa priznao sve o danima provedenim tamo: SVAKODNEVNO SAM GLEDAO...

Makedonski šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, snimio je dokumentarni film "Reket" u kojem je prikazao svoj život i period koji je proveo u zatvoru.

Boki 13 je otkrio koliko mu je teško bilo da snima scene u zatvoru u kojem je služio kaznu.

- Mislim da smo uradili ozbiljan posao, bitna mi je i reakcija ljudi i da izbacim iz sebe sve što imam. Nisam išao kod psihijatra, kada sam bio u zatvoru i u bolnici razgovarao sam sa stručnom osobom koja je konstatovala da moje psihičko stanje nije bilo najbolje. Sada sam sam sebi najbolji psihijatar, ali to drugima ne preporučujem jer mislim da je bolje da se obrate ljudi stručnoj osobi - rekao je Boki, pa nastavio:

- Tokom snimanja filma sam se vratio na mesto zločina. Bio sam u zatvoru i u istoj ćeliji gde sam bio na izdržavanju kazne. Nije jednostavno. Sve je to traumatično i imaću doživotno traume kao i moja porodica. Sada sam slobodan, funkcionišem, radim i putujem, ali ovo životno iskustvo koje sam preživeo to se ne kupuje sa parama.

On je rekao i da ne želi da se pravda, kao i da ne može da kaže da je nedužan.

- Bilo je teško ćutati jer svakodnevno sam gledao nepravdu i poneku laž koja se planira. Ne nameravam preko filma da se amnestiram i da se pravdam, to mi ne pada na pamet. Sada kada bih rekao da sam ja bio u zatvoru i da nemam veze ni sa čim za šta sam bio optužen - slagao bih te. Moj karakter je takav da budem iskren pre svega pred sobom, pa i pred drugima. Znam koje su moje greške, daleko od toga da sam kriminalac koji ne zna šta radi, ali upetljao sam se u stvari koje nisu bile za mene - iskreno je rekao Boki 13.

O ponovnoj presudi

Podsetimo,makedonski mediji su preneli da je Boki 13 osuđen na pet godina tokom ponovnog suđenja u slučaju "Međunarodni savez". Boki je sada objasnio šta se dogodilo.

- Ne idem ponovo u zatvor, to je stari krivični postupak. Bio sam kažnjen nepravosnažno devet godina, kasnije je apelacioni sud ukinuo presudu, bio je vraćen na ponovno suđenje i sada je doneta presuda na pet godina. Sada ponovo imam prava žalbe, da ide na apelaciju pa onda. Borba je pred nama - rekao je on.

Bojanu je nakon nekoliko godina nedavno ponovo vraćen pasoš, a on je otkrio kako se oseća.

- To je momenat kada čovek počne da poštuje i da voli slobodu najviše od svega. Pre toga mi je pasoš bio normalna stvar, sada je to za mene bila najveća stvar koja mi se dogodila. Sa mamom sam bio u Turskoj, pa u Beogradu. Majka je moj najveći oslonac, ljubav, podrška... Moja sve. Ako je neko zaslužio, to je ona. Sve ove godine je bila kao da ona nije imala pasoš, nigde nije putovala, čekala je mene. Ovo ću pamtiti dok sam živ - zaključio je on.

Autor: M. V.