Navikao sam na sve, NE PLAŠIM SE NIČEGA: Boki 13 za Pink.rs progovorio o odluci suda da mora ponovo u zatvor na PET GODINA, evo šta je po sredi (VIDEO)

Makedonski šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, oglasio se za Pink.rs nakon vesti da je osuđen na pet godina zatvora!

Kako prenose makedonski mediji, Bojan Jovanovski, makedonski šoumen i voditelj, oduđen je na pet godina zatvora tokom ponovnog suđenja u slučaju koji nosi naziv "Međunarodni savez", a kako je sinoć održao premijeru svog filma o njegovom životu, ekipa portala Pink.rs porazgovala je sa njim na ovu temu.

Kako je Boki istakao, u pitanju je presuda koja još uvek, kako kaže, nije pravosnažna, te da je u toku žalbeni proces (proces u kom okrivljeni uloži žalbu na sudsku odluku), te i da se nada da će uz sve argumente koje ima, pravda biti konačna.

- U pitanju je neprvosnažna sudska presuda, u pitanju je sudski proces iz 2020. godine, za međunarodni savez, gde sam bio kažnjen devet godina. Onda je postupak vraćen na ponovno suđenje i sada sam ponovo kažnjen pet godina, nije pravosnažna odluka, nije izvršna. Ja sam još na slobodi, evo me, vidite me ovde, ne moram u zatvor, zbog toga što sada imam žalbeni postupak ispred višeg suda, gde ću sa svim pravnim argumentima da osporim i ovu presudu koja smatram da je politička i da ima veze sa prethodnom vlašću, ja ću sve svoje argumente da izložim ispred Višeg suda, a što se tiče toga da li se plašim za svoju bezbednost, postoji uvek neki rizik, pričam o ozbiljnim, državnim stvarima. Da li se plašim zatvora?! Ja se nadam i verujem u konačnu pravdu, a i ja se ne plašim ničega. Navikao sam ja na sve! - istakao je Boki, što možete pogledati u nastavku:

Autor: Nikola Žugić