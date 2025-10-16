Bio sam taj kobni dan baš ovde na trgu: Pre 18 godina tragično je nastradao Toše Proeski, pevač anđeoskog glasa, a sada ga se Boki 13 prisetio za Pink.rs! (VIDEO)

16. oktobar 2007. godine kompletan region pamti kao jedan od najtužnijih dana, s obzirom na to da je tog dana, pre tačno 18 godina poginuo pevač Toše Proeski, a baš danas, na godišnjicu od njegove smrti, pevača se prisetio Boki 13 u izjavi za Pink.rs!

Ekipa portala Pink.rs nalazi se u Skopju, glavnom gradu Severne Makedonije zajedno sa makedonskim šoumenom Bojanom Jovanovskim, poznatijim kao Boki 13. Naime, u izjavi za naš portal, Boki se prisetio Tošeta Proeskog, s obzirom na to da je tačno pre 18 godina stradao u saobraćajnoj nezgodi koja je i dan-danas, kako se piše u medijima, prava misterija.

- Jeste, poznavali smo se, donekle smo i bili prijatelji, nismo se družili previše privatno, ali smo bili u korektnim odnosima. Bio sam taj kobni dan baš ovde na trgu i položio sam cveće kada se desila ta saobraćajna nesreća, kada je on preminuo, a sutradan bio u njegovom rodnom gradu Kruševu na sahrani zajedno sa Cecom sam bio - rekao je Boki 13.

Tragična smrt

16. oktobra oko 6:20 Toše je nastradao u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu E70 Zagreb-Lipovac na putu iz Skoplja prema Zagrebu. Osim njega, u automobilu su se nalazili pevačev vozač i prijatelj Georgij Georgijevski i menadžerka Ljiljana Petrović. Pretpostavlja se da su, zbog velike brzine, udarili u kamion.

Pošto je bio na suvozačevom mestu, Toše je preminuo dok je vozač zadobio teške telesne povrede, a menadžerka lakše. U trenutku kada se dogodio sudar, svi su spavali, čak i vozač. Vazdušni jastuci se nisu otvorili. Mediji su vrlo brzo preneli ovu tužnu vest, a na trg su se uputili predsednik i premijer države da Tošetu upale sveću, kao i ogroman broj njegovih obožavalaca. Predsednik parlamenta i poglavar Makedonske pravoslavne crkve su, takođe, dali sentimentalne izjave za javnost. U kafićima, na svim radijskim i televizijskim stanicama su puštane samo Tošetove pesme.

Pevač anđeoskog glasa je sahranjen 17. oktobra na groblju Gumenj u Kruševu uz najveće državne počasti, a u Makedoniji je proglašen Dan žalosti. Toše je dobio titulu počasnog građanina Makedonije i pošte su počele da štampaju markice sa njegovim likom.

Poslednji intervju je uradio 15. oktobra, veče pre pogibije. U jednoj emisiji pričao je o svojim planovima za blistavu budućnost koja ga je čekala. Ona je izjavila da je Toše nešto najbolje što je Makedonija imala u poslednjih 50 godina. Na početku njegove karijere, roditelji su ostali bez posla i živeli su veoma skromno. Toše nije zaboravio koliko su se oni žrtvovali da bi se školovao pa im je davao svoju zaradu, a sebi je uzimao džeparac. Najprijatnije se osećao u Kruševu i uvek mu se rado vraćao. Govorio je da ga tu ljudi ne posmatraju kao veliku zvezdu zbog čega može da se opusti i odmori.

