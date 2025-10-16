NA 'LETEĆEM SKUTERU' IZNAD GRADA Željko Mitrović ponovo 'zapalio' Instagram: Pogledajte snimak koji ostavlja bez daha! (VIDEO)

Željko Mitrović, direktor i vlasnik Pink medija grupe, ponovo je izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama, ovog puta objavom na Instagramu u kojoj doslovno „leti iznad grada“.

Na snimku koji izgleda kao scena iz naučnofantastičnog filma, Mitrović upravlja futurističkim letećim skuterom i zapravo preleće visoko iznad urbane panorame.

Video je praćen upečatljivom porukom:

„AI nekad brže prepozna vaše emocije, čak pre nego što ih sami sebi pojasnite!“

Osim toga, Mitrović uz snimak ostavlja lični komentar:

„ Ovo sam ja. Ne vole me svi, ne mrze me svi, ne moram nikome ništa da dokazujem. Moj život nije šou program .“

Objava je odmah privukla pažnju pratilaca, koji su mahom oduševljeni kako sve to izgleda.

Mitrović je poznat po sličnim vizuelno upečatljivim objavama koje kombinuju naprednu tehnologiju, futuristički dizajn i lični izraz, a ovim klipom još jednom pokazuje da zna kako da iskoristi društvene mreže za stvaranje viralnog sadržaja.

Autor: A.A.