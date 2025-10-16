AKTUELNO

Domaći

NA 'LETEĆEM SKUTERU' IZNAD GRADA Željko Mitrović ponovo 'zapalio' Instagram: Pogledajte snimak koji ostavlja bez daha! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic ||

Željko Mitrović, direktor i vlasnik Pink medija grupe, ponovo je izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama, ovog puta objavom na Instagramu u kojoj doslovno „leti iznad grada“.

Na snimku koji izgleda kao scena iz naučnofantastičnog filma, Mitrović upravlja futurističkim letećim skuterom i zapravo preleće visoko iznad urbane panorame.

Video je praćen upečatljivom porukom:

AI nekad brže prepozna vaše emocije, čak pre nego što ih sami sebi pojasnite!

Osim toga, Mitrović uz snimak ostavlja lični komentar:

Ovo sam ja. Ne vole me svi, ne mrze me svi, ne moram nikome ništa da dokazujem. Moj život nije šou program.“

Objava je odmah privukla pažnju pratilaca, koji su mahom oduševljeni kako sve to izgleda.

Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic

Mitrović je poznat po sličnim vizuelno upečatljivim objavama koje kombinuju naprednu tehnologiju, futuristički dizajn i lični izraz, a ovim klipom još jednom pokazuje da zna kako da iskoristi društvene mreže za stvaranje viralnog sadržaja.

Autor: A.A.

#AI

#Instagram

#Željko Mitrović

POVEZANE VESTI

Društvo

Ova parada je bila sublimat svega najboljeg što sam video po svetu! Željko Mitrović čestitao Vojsci Srbije, pa pomenuo i IKA 20 DRONOVE (VIDEO)

Domaći

'DA SVE U SRBIJI BUDE BESPLATNO' Željko Mitrović posle održanog PLENUMA TV Pink uputio 4 zahteva državnim organima

Društvo

ROĐEN DA OBARA REKORDE: Željko Mitrović SRUŠIO Instagram OBJAVOM koja je za samo 12 sati imala više od MILION pregleda! Pogledajte kako izgleda "Spajd

TV

'SHOULD I STAY OR SHOULD I GO?' Željko Mitrović se oglasio iz Amerike: Evo šta radi 48 sati uoči Trampove inaoguracije (FOTO)

Domaći

'DOBRI LJUDI ŽIVE VEČNO' Željko Mitrović se na dirljiv način oprostio od Halida Bešlića: Tvoje ime i dela će odzvanjati, odjekivati i grmeti u mnogim

TV

BEZ DLAKE NA JEZIKU! Moćna poruka Željka Mitrovića se mnogima neće svideti - Napravio je jasnu razliku između ljudi u monarhijama i ljudi u demokratsk