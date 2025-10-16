AKTUELNO

Domaći

NJEGOVA SMRT JE DOTUKLA SNEŽANU ĐURIŠIĆ: Ispustila sam sve iz ruku kad sam čula

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Svečana dodela nagrada Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije(SEMUS) i ove godine okupila je brojne istaknute umetnike sa domaće muzičke scene.

"Ono što sam uradila u karijeri, nije bilo uzaludno"

Jedna od zvanica bila je i legendarna pevačica Snežana Đurišić, koja je ovom prilikom podelila svoje utiske za medije:

- Lepo je kada se sete onih koji su decenijama gradili ovu scenu i kada prepoznaju kome nagrada zaista treba da pripadne. To je neka vrsta potvrde da sve ono što sam radila tokom karijere nije bilo uzaludno. U vreme kada sam ja počinjala, tačno se znalo ko ima šansu da napravi karijeru — trebalo je imati i znanje i sreće. Danas je situacija drugačija, konkurencija je ogromna, ima mnogo izvođača i mnogo rada, ali to je i znak da se estrada razvija.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

O Tošetu Proeskom

U kratkom osvrtu, prisetila se i velikog Tošeta Proeskog, koji je preminuo baš na ovaj dan:

- Kako se ne sećam, bukvalno sam sve iz ruke ispustila kad sam čula da je nastradao jedan od najboljih izvođača koji je ujedinio čitav Balkan. Zaista je za nas velika šteta, a on je verovatno sada sa anđelima. Zaista je bio divan momak - rekla je Snežana za Kurir.

Foto: TV Pink Printscreen

Na pitanje o nedavnom otkazivanju gostovanja kod Milice Pavlović pred njen veliki koncert, Snežana je kratko prokomentarisala:

- Imala sam sreće da takve stvari nisam doživela tokom karijere.

Autor: Nikola Žugić

#Snežana Đurišić

#Toše Proeski

#pevačica

#saobraćajna nezgoda

