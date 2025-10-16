Ne kajem se zbog rijalitija: Sloba Radanović progovorio o porodici, braku i LUKS vili: Svi grešimo!

Iskren do koske!

Pevač Sloba Radanović uvek radi punom parom iako mu kako kaže, nekad nije do toga, trudi se da uvek bude profesionalan i pozitivan.

- Trudim se da budem raspoložen, ali ima dana kada ti nije ni do čega, ali trudim se da vidim pozitivno u svemu. Nema razloga da budemo nesrećni i nezadovoljni, jer postoje mnogo gore stvari, postoje ljudi koji žive teškim životima, a opet su pozitivni - rekao je Sloba, koji se osvrnuo na društvene mreže, koje su danas postale svakodnevnica:

- Danas su one naše nužno zlo. One su zamišljene kao nešto dobro, da nas spoji, da svi budemo u kontaktu, ali sve je otišlo predaleko, a društvene mreže i onlajn su postali primarni svima, a realan svet sekundarni. Sve je otišlo u lošem smeru. Sve može da se vrati u normalnu ako se ljudi okrenu jedni drugima, malo više empatije i ljudskosti.

Slobina supruga Jelena je veoma aktivna na društvenim mrežama, ali pevač kaže da ni ona, ni on nisu istim preoptrećeni.

- Ma kakvi, ona nekad uzme sedne i odgovara ljudima na pitanja, ali nije preokupirana društvenim mrežama, to mi je super, zato što živimo normalan život. Pokušavam sebe da odviknem od društvenih mreža, da toga bude što manje, jer jedno vreme sam shvatio da mi to oduzima mnogo vremena, listao si sat vremena neke gluposti, a možda si mogao na neke pametnije stvari da iskoristiš.

Zida još jednu kuću

Pevač gradi novi porodični dom u kom će živeti sa porodicom, a nama je otkrio kako napreduju radovi i da li se preselio.

- Nisam još, ali se uskoro vraćamo u dom, jedva čekamo. Kad imaš kuću, to je rupa bez dna, uvek gledaš da središ, pa kad dođemo da budemo mirni neko vreme. Nisam pomagao majstorima, jer nisam ni tu, a ima majstora dosta, verujem njihovom radu. Pre neki dan sam im pomogao nešto da unesu i iznesu, ali da im ja pametujem o njihovom radu, to ne, tu su oni veliki profesionalci.

Radanović se osvrnuo i na zdravlje svoje majke, sa kojom deli svaki trenutak sreće.

- Mama je dobro, hvala Bogu, drži se, super je, baš je pozitivna u poslednje vreme. Drago joj je zbog mene, moje karijere, ona je jedna od retkih osoba koja zna kroz šta sam sve prošao da bih imao ovo danas. Ljudi misli da ti sve dođe pre noći, ali ti godinama radiš za to što dođe preko noći - rekao je on.

Radanović ističe se ne kaje zbog učešća u rijalitiju, jer kako kaže, to je sastavni deo njegovog života.

- Nije mi krivo, to je deo mog života, tamo sam učestvovao. Sve što sam radio u životu, tada sam mislio da je tako trebalo. Svi smo mi žive duše, grešimo i ispravljamo greške, možda nekad kad smo mislili da smo grešili, možda nismo, sve je to deo života.

Novogodišnji nastup zakazao pre godinu dana

Radanović vredno radi i na novim pesmama i albumu, a kako kaže, u predstojećem periodu ima i brojne zakazane nastupe zbog kojih često nije sa porodicom.

- Snimio sam jednu pesmu, uskoro će izaći, verovatno ću izbaciti i jedan deo albuma nakon tog singla. Nama je Nova godina bila zakazana još prošle godine u januaru, posle Nove godine, drago mi je da smo opet u Beogradu, jer nema ništa lepše da spavaš u svom krevetu u novogodišnjoj noći. Decembar i prva polovina januara su nam baš radni - rekao je on, pa se osvrnuo koliko mu teško padaju dani bez porodice:

- Teško je, ali navikneš, to je deo našeg posla. Pogotovo otkako sam postao otac, teže je, ali gledam kad god mogu da se vratim kući da ih vidim i obiđem ili ih povedem sa sobom. Pogotovo kada su ti praznični momenti, svi očekuju da je porodica na okupu, ali mi nismo tu. Mada, novogodišnja noć je radna, ali Banje veče, Božić, slava, Vaskrs, to su dani kada nikada ne radim u životu, tako da sam tada sa porodicom.

Autor: Nikola Žugić