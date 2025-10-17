AKTUELNO

Karleuša progovorila o Halidu! OVAJ gest sa sahrane je pogodio: Činjenica da su ga voleli svi bez obzira na naciju i veru!

Pevačica Jelena Karleuša nedavno je u izjavi za medije otkrila da nije poznavala pokojnog pevača Halida Bešlića, ali je za njega imala samo reči hvale.

Karleuša je izrazila poštovanje i istakla da je Halid Bešlić ostavio vanvremenske hitove iza sebe.

- Nisam ga poznavala, ali naravno veliko poštovanje za legendu narodne muzike i za nekog ko je ostavio ogroman broj velikih, legendarnih hitova narodne muzike - započela je priču Jelena Karleuša, pa progovorila o kanceru sa kojim se pevač borio.

- Žao mi je, ja sam imala jednu sličnu borbu u porodici sa majkom i kad sam još odavno čula da je bolestan, ja sam negde znala kako će sve to ići, kojim tokom i malo sam se više uključila da čitam vesti o tome i videla sam u kom smeru to ide. Nažalost, ne mogu da kažem znala sam, ali red je da se priča o pošasti zvanoj kancer koja desetkuje našu planetu. Mi se bavimo nekim sporednim i nebitnim stvarima a bukvalno kao vrsta izumiremo - izjavila je Jelena Karleuša.

Legenda narodne muzike, Halid Bešlić, sahranjen je 13. oktobra, na groblju "Bare" u Sarajevu, gde se od njega oprostilo oko 50.000 ljudi.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je venac u ime svoje porodice, a Jelenu Karleušu je njegov gest dirnuo, pa je to podelila i na svom profilu uz poruku:

- Koliko je ovo lepo… Nema glupih podela kad je reč o dobrim ljudima. Sa odlaskom Halida se završava čitava jedna muzička era. Jedno veliko poglavlje života na Balkanu. A ljubav koju je on širio i činjenica da su ga voleli svi bez obzira na naciju, veru, neka bude njegov amanet i lekcija za sve nas. Zbogom Halide - napisala je Jelena Karleuša.

