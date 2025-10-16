ŠOK! Borko Radivojević na svadbi Uroša Živkovića uzeo 60.000 € bakšiša: Zbog ove lepotice samo su padali evri (FOTO)

Jedan od najbogatijih i najupešnijih muzičara sa naših prostora Borko Radivojević - omiljen je među kolegama, pa je tako angažovan da svira i na svadbi Uroša Živkovića.

Borko Radivojević je svirao na svadbi Uroša Živkovića u jednom elitnom restoranu u Beogradu, a atmsoferu je podigla pevačica Magdalena Vračić koja je omiljena među kolegama, i peva na većinu slavlja pevača.

Koliko je svadba bila dobra, odnosno koliko je Magdalena digla sve goste na noge govori i činjenica da je, kako saznate Telegraf, Borko za to veče uzeo čak 60.000 evra bakšiša.

Ova paprena cifra iznenadila je gotovo sve, kada su na kraju prebrojali novac koji se gomilao dok je Magdalena pevala i sve goste dovodila do "ludila", svojim glasom, ali i repertoarom.

Borko je za ovu gažu "zgrnuo" čak trećinu jednog stana u nekom luksuznijem naselju, i to za samo nekoliko sati.

Novčanice u raznim bojama i apoenima sakupljale su se čitavo veče, a na kraju ŠOK!

"Bio je sramota svirati harmoniku"

Borko je danas jedan od najistaknutijih muzičara sa naše scene, a kako kaže, nekada je bilo "sramota svirati harmoniku", s čim se on lako izborio.

- Bilo je perioda kada je bilo sramota svirati harmoniku, ali smo to uspeli da prevaziđemo. Najveći uspeh je to što se sada nalazi na mestu koje zaslužuje - cenjena je i tražena. Smatram da sam na neki način ispunio svoju životnu misiju.



Autor: Nikola Žugić