ŠOK! Borko Radivojević na svadbi Uroša Živkovića uzeo 60.000 € bakšiša: Zbog ove lepotice samo su padali evri (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Telegraf.rs, Foto: Pink.rs, Instagram.com ||

Jedan od najbogatijih i najupešnijih muzičara sa naših prostora Borko Radivojević - omiljen je među kolegama, pa je tako angažovan da svira i na svadbi Uroša Živkovića.

Borko Radivojević je svirao na svadbi Uroša Živkovića u jednom elitnom restoranu u Beogradu, a atmsoferu je podigla pevačica Magdalena Vračić koja je omiljena među kolegama, i peva na većinu slavlja pevača.

Koliko je svadba bila dobra, odnosno koliko je Magdalena digla sve goste na noge govori i činjenica da je, kako saznate Telegraf, Borko za to veče uzeo čak 60.000 evra bakšiša.

Foto: Printscreen YouTube

Ova paprena cifra iznenadila je gotovo sve, kada su na kraju prebrojali novac koji se gomilao dok je Magdalena pevala i sve goste dovodila do "ludila", svojim glasom, ali i repertoarom.

Borko je za ovu gažu "zgrnuo" čak trećinu jednog stana u nekom luksuznijem naselju, i to za samo nekoliko sati.

Novčanice u raznim bojama i apoenima sakupljale su se čitavo veče, a na kraju ŠOK!

"Bio je sramota svirati harmoniku"

Borko je danas jedan od najistaknutijih muzičara sa naše scene, a kako kaže, nekada je bilo "sramota svirati harmoniku", s čim se on lako izborio.

- Bilo je perioda kada je bilo sramota svirati harmoniku, ali smo to uspeli da prevaziđemo. Najveći uspeh je to što se sada nalazi na mestu koje zaslužuje - cenjena je i tražena. Smatram da sam na neki način ispunio svoju životnu misiju.

Foto: RED TV Printscreen

Autor: Nikola Žugić

