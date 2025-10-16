Ne mogu da reagujem, NITI HOĆU: Prvo oglašavanje Harisa Džinovića nakon vesti da mu se ćerka Đina seli iz Srbije, a evo šta kaže za Melininog novog verenika (VIDEO)

Bivša žena pevača Harisa Džinovića, Melina nedavno se verila za milionera u Monaku, a pevača smo večeras sreli na nastupu u Beogradu.

Haris Džinović prokomentarisao je Melininog novog verenika. Pevač je na konstataciju da izgleda bolje od Melininog novog verenika rekao sledeće:

- Nemam pojma verujte mi, to je moja prošlost, niti me zanima, ja sam prošlošću ne mogu ni da razgovaram, ni da kalkulišem, niti da je menjam - rekao je pevač, pa otkrio da li bi ponovo stao na ludi kamen:

- Sve je moguće, Prva stavka je fizčki izgled - dodao je pevač.

Kako nas je nedavno napustio pevač Halid Bešlić, Haris je ovom prilikom otkrio kako se oseća tim povodom, s obzirom na to da su bili veliki prijatelji.

- Nažalost je otišao, ja mislim da je otišao rano, bez obzira što je imao 70 godina. Tako je, kako je, žao nam je svima do bola, ali šta da radimo. Ja mislim da muzička scena trpi dosta, dosta je ljudi otišlo već, u zadnjih desetak godina bogami popriličan broj. Odlaze velikani! - rekao je Haris, a onda je otkrio da je Kan, njegov sin tu i da će večeras uživati u njegovom nastupu:

- Eto, tu je Kan. Prija, naravno da mi prija, ako njemu prija, njemu još više prija.

Takođe, on se osvrnuo na novinske natpise kako je u svađi sa svojom ćerkom Đinom Džinović, ističući da nije istina da su u sukobu.

- Nemamo mi nikakvih sukoba, kakvi sukobi. Ja mislim da devojka od 22 godine ima pravo da bira, već odavno, a ne sa 22 godine, mesto življenja, način, može da živi s nekim, to je njeno pravo i niko joj ne može zameriti. Ja ću podržavati u svakom slučaju, ne pada mi napamet da budem smetnja! Ja zaista ne pratim društvene mreže, naravno, dođu mi glasine, ali ne mogu da reagujem na bilo kakav način, niti hoću. To su njene lične stvari šta ona radi, to je njena stvar, to nije moja stvar. Neke stvari zabole, neke ne...Ne bih rekao da sam strog otac, ja sam više kooperativan, nisam tip koji zabranjuje, ne da, ja sam za slobodu življenja - rekao je Haris.

U nastavku pogledajte o čemu je još Haris govorio:

Podsetimo, Melina Džinović se u subotu verila za izabranika sa kojim već neko vreme uživa u ljubavi, ali i u luksuznom životu u Monaku. Nakon nekog vremena Melina i njen novi partner, odlučili su da ozvaniče svoju vezu te ju je on verio ove subote, saznaju domaći mediji. Slavlje je napravljeno u Monaku, a modna dizajnerka je odmah rekla "da", čim ju je bogati biznismen pitao da se uda za njega. Kako smo saznali, Melina Džinović je sa svojim, sadašnjim verenikom, celo leto provela na njegovom luksuznom brodu koji je dugačak 48 metara. Kako su ranije prenosili domaći mediji, Melina sa sadašnjim verenikom živi u luksuznoj nekretnini. Kako su ranije prenosili domaći mediji, njihov dom je čist luksuz. Za nekretninu u kojoj oni trenutno žive potrebno je bilo da se izdvoji nekoliko desetina miliona evra.

Autor: Nikola Žugić