ISPLIVALI DETALJI VERIDBE MELINE DŽINOVIĆ I BIZNISMENA: Za poklon pored prstena dobila stan i torbicu od 80 HILJADA EVRA, a evo ko je od njen porodice bio tu

Melina Galić, nekada Džinović, prethodnog vikenda se verila za uspešnog biznismena (69) u Monaku, gde žive već neko vreme.

Kako se saznaje od dobroobaveštenog izvora sa lica mesta, romantični čin je upriličen u jednom luksuznom restoranu u Monte Karlu pred oko 50 zvanica.

- Melinin partner je na nekoliko sati zakupio jedan od najpoznatijih luksuznih restorana u Monte Karlu, koji je jedan od njenih najomiljenijih. Na večeri je bilo prisutno oko 50 zvanica iz celog sveta, među kojima su bili i njena ćerka Đina, majka, kao i njena kuma, milijarderka Tamara Eklston. Ona o veridbi nije znala ništa, jer se o tome ranije uopšte nije pričalo, a iznenađenje se pripremalo još od leta. Melina je mislila da će to biti samo još jedan običan odlazak na večeru, ali kad je videla sve svoje drage ljude, samo što se nije onesvestila od uzbuđenja. Bivša Harisova žena se dobro ovajdila od svog partnera, pa je tako od njega te večeri, pored skupocenog prstena, na poklon dobila i stan na svoje ime u Monte Karlu u kojem su do tada zajedno živeli, kao i ultraretku tašnicu "erme keli" od kože aligatora, o kojoj je sanjala godinama, a čija je cena 80.000 evra - kaže naš izvor.

Inače, kako su preneli domaći mediji, Melina je provela leto sa svojim sadašnjim verenikom na njegovom brodu dugačkom 48 metara, kojim su plovili i obilazili razne destinacije.

Jedna od Melininih prvih komšinica, inače Srpkinja, ispričala nam detalje veze modne kreatorke i starijeg biznismena.

- Ovaj stan u kom je sad Melina nije njen, već je u vlasništvu njenog dečka. On tu nekretninu ima već nekoliko godina. Tačno je da je milioner, a stariji je od Meline više od 20 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš. On je baš odlepio za njom i trudi se da joj udovolji u svemu. Vrlo su diskretni, retko odavde izlaze zajedno. Stan im je jedan od najlepših u zgradi, imaju fantastičan pogled na glavni bulevar, ali i na more. Čovek je vrlo galantan, on joj je preko svojih veza i sredio otvaranje butika u jednoj koncept radnji, gde prodaje svoje haljine - ispričala nam je komšinica.

