Bivše momke javno pokazivala, a jedan od njih živi u Dubaiju: Isplivali detalji o A.K. koja je ucenjivala Vujadina Savića

Klupko oko transrodne starlete A. K., koja je uhapšena zbog sumnje da je ucenjivalaVujadina Savića, počelo je da se odmotava nakon što je sportista saslušan u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu 8. oktobra.

Njen život je sad u žiži interesovanja, a novi detalji izbijaju na površinu.

A. K., protiv koje se već mesec dana vodi postupak za ucenjivanje Vujadina Savića, po njegovoj prijavi, svoje partnere prikazivala je na društvenim mrežama. U prilog tome svedoče fotografije koje su bile objavljene na njenim profilima. Na njima se vidi kako je muškarci ljube, ali je njihova lica adekvatno sakrila. Jedan od njih živi u Dubaiju i išla je kod njega više puta.

Podsećamo, A.K. uložila je u svoj fizički izgled skoro 60.000 evra, a od zahvata nema šta nije radila.

– Objasniću vam redom. Ne mogu da se setim svega u cent, ali ovo su najbliži podaci. Uradila je nos dva puta, jednom je bilo 11.000 evra, drugi put 8.000 evra, plus je platila avio karte i hotel za Tursku. Promena masti i oblikovanje tela koštali su je 9.000 evra, plus troškovi koji su je izašli za Istanbul. Grudi su bile 3.500 evra, silikoni u zadnjici i fileri 10.000 evra. Zatezanje očiju bilo je 5.000 evra, ali nije bila zadovoljna jer su procurele slike, pa joj je taj hirurg vratio novac. Zube je dva puta radila i to prvi put u Beogradu, a drugi put u Novom Pazaru. Prvi put je za to izdvojila 9.000 evra, drugi put 6.000 evra. Ali to nije sve. Obrve je menjala nekoliko puta i to ju je izašlo oko 2.000 evra. Da vam ne pričam o tretmanima, skidanju dlaka sa lica i tela i ostalim kerefekama na koje je išla.

Značajno je napomenuti da je Vujadin javnosti poznat po homofobičnim stavovima. Često je diskriminisao lgbt zajednicu, prozivavši ih javno na svojim društvenim mrežama, pa je ovaj slučaj zbog toga dodatno digao prašinu.



