AKTUELNO

Domaći

'ŠTA LI JE ZGREŠIO?' Pevačica dobila skup poklon od supruga, pa se pohvalila! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Poznati estradni par, pevačica Mia Borisavljević i njen suprug Bojan Grujić privlače pažnju gde god da se pojave.

Mnogi misle da su Mia Borisavljević i Bojan Grujić najlepši par na estradi, a pevačica se sada na svom profilu na Instagramu pohvalila skupocenim poklonom koji je dobila od muža, pa jednim komentarom podigla veliku prašinu.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Bojan je Miji kupio skupoceni telefon, a ona je šaljivo u komentaru napisala:

- Šta li je sada zgrešio - napisala je Mia, a pored su se na papiru mogla videti tri srca i Bojanov potpis: "Od muža".

Foto: Instagram.com/miaborisavljevic

Na konstataciju da je muž Mie Borisavljević jedan od najpoželjnijih muškaraca, te da je na TikToku bio nedavno trend "baciti oko" na zauzetog, pevačica je istakla da se ne plaši da joj neka devojka ne preotme muža.

Autor: M. V.

#Bojan Grujić

#Estrada

#Mia Borisavljević

#Poklon

POVEZANE VESTI

Domaći

Uputila mužu jasnu poruku: Mia Borisavljević pozirala sa suprugom a o ovom detalju svi pričaju!

Domaći

Isplivale VRELE FOTKE iz privatnog albuma Mie i Bojana Grujića: Čestitala mužu rođendan, poznati par u zanosnim pozama, usijale se mreže (FOTO)

Domaći

Nikad joj nije dosta, kupila je dva stana.. Komšinica Mie Borisavljević besna na nju, prijavila je inspekciji zbog jedne stvari

Domaći

Vaskrs po meri Mije Borisavljević! Pevačica otkrila gde proslavlja praznik, dotakla se vaspitanja ćerki, pa istakla: Mene dočekuju kad sve bude spremn

Domaći

'Bilo je haotično, nekako preživesmo' Mia Borisavljević prošla kroz agoniju u Maleziji! Pevačica otkrila šta se DESILO!

Domaći

Zadužila se kod opasnih ljudi: Naša pevačica pozajmila milione od zelenaša, pa tražila da joj produže rok za otplatu