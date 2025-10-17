'ŠTA LI JE ZGREŠIO?' Pevačica dobila skup poklon od supruga, pa se pohvalila! (FOTO)

Poznati estradni par, pevačica Mia Borisavljević i njen suprug Bojan Grujić privlače pažnju gde god da se pojave.

Mnogi misle da su Mia Borisavljević i Bojan Grujić najlepši par na estradi, a pevačica se sada na svom profilu na Instagramu pohvalila skupocenim poklonom koji je dobila od muža, pa jednim komentarom podigla veliku prašinu.

Bojan je Miji kupio skupoceni telefon, a ona je šaljivo u komentaru napisala:

- Šta li je sada zgrešio - napisala je Mia, a pored su se na papiru mogla videti tri srca i Bojanov potpis: "Od muža".

Na konstataciju da je muž Mie Borisavljević jedan od najpoželjnijih muškaraca, te da je na TikToku bio nedavno trend "baciti oko" na zauzetog, pevačica je istakla da se ne plaši da joj neka devojka ne preotme muža.

Autor: M. V.