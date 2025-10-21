AKTUELNO

Domaći

TO JE NJENA STVAR: Haris Džinović progovorio o ćerki Đini i porodičnim nesuglasicama! ČUJEM NEKE GLASINE...

Izvor: Pink.rs/Blic.rs, Foto: TV Pink Printscreen, Printscreen Instagram/djinadzinovic ||

Porodica Džinović navodno je doživela određene nesuglasice, posebno između Đine, njenog oca i brata.

Haris Džinović progovorio je o ćerki Đini Džinović i njenom eksponiraju u javnosti.

Foto: Instagram.com

- Ja to ne znam, ne pratim društvene mreže. Naravno čujem te neke glasine, dođu mi do ušiju, ali ja ne mogu zbog toga da reagujem na bilo kakav način, niti hoću. To su njene lične stvari, šta ona radi. To je njena stvar, nije moja - rekao je Haris Džinović, a onda odgovorio na pitanje koliko njega kao oca to pogađa:

- Pa dobro. Neke stvari da, neke stvari ne, šta da radim.

Đina je ugasila društvene mreže, na kojima je inače vrlo popularna i dosta aktivna.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Pink.rs, Instagram.com

Đina je navodno odlučila da napusti Srbiju i preseli se u Monte Karlo.

Mediji su pisali da je navodno imala sukob sa ocem i bratom, a da joj majka pruža podršku u svakom segmentu života.

Autor: M. V.

#Haris Džinović

#Melina Džinović

#Đina Dž

#Đina Džinović

POVEZANE VESTI

Domaći

TO JE MOJA PROŠLOST... Haris Džinović progovorio o Melininoj veridbi, pa priznao da je i on spreman da stane na ludi kamen

Domaći

SINU KAŽEM DA SE DEVOJKE PO DANU LOVE: Haris Džinović progovorio o odnosu sa naslednikom Kanom

Domaći

Đina Đinović usnimljena bez donjeg veša: Harisova ćerka napravila haos na društvenim mrežama! (FOTO)

Domaći

Moja deca?! Ma, nemaju pojma: Haris Džinović šokirao priznanjem o ćerki i sinu, evo kakav odnos ZAISTA IMAJU

Domaći

'Čujem se sa njim i Bogu se molim da se to desi!' Aco Pejović progovorio o razvodu Harisa i Meline! Evo zbog čega mu je žao!

Domaći

'Haris ne dozvoljava Đini da NOSI BRUSHALTER I DA SE ŠMINKA' Otkriveni nepoznati detalji porodice Džinović, evo koliko je pevač STROG OTAC!