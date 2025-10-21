TO JE NJENA STVAR: Haris Džinović progovorio o ćerki Đini i porodičnim nesuglasicama! ČUJEM NEKE GLASINE...

Porodica Džinović navodno je doživela određene nesuglasice, posebno između Đine, njenog oca i brata.

Haris Džinović progovorio je o ćerki Đini Džinović i njenom eksponiraju u javnosti.

- Ja to ne znam, ne pratim društvene mreže. Naravno čujem te neke glasine, dođu mi do ušiju, ali ja ne mogu zbog toga da reagujem na bilo kakav način, niti hoću. To su njene lične stvari, šta ona radi. To je njena stvar, nije moja - rekao je Haris Džinović, a onda odgovorio na pitanje koliko njega kao oca to pogađa:

- Pa dobro. Neke stvari da, neke stvari ne, šta da radim.

Đina je ugasila društvene mreže, na kojima je inače vrlo popularna i dosta aktivna.

Đina je navodno odlučila da napusti Srbiju i preseli se u Monte Karlo.

Mediji su pisali da je navodno imala sukob sa ocem i bratom, a da joj majka pruža podršku u svakom segmentu života.

