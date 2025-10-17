AKTUELNO

Domaći

TO JE MOJA PROŠLOST... Haris Džinović progovorio o Melininoj veridbi, pa priznao da je i on spreman da stane na ludi kamen

Izvor: Pink.rs/Blic.rs, Foto: Pink.rs ||

Pevač Haris Džinović otkrio je da bi ponovo uplovio u bračne vode i da mu je kod žene na prvom mestu fizički izgled.

Bivša supruga pevača Harisa Džinovića, Melina, nedavno se verila za milionera u Monaku, a pevač je sinoć, pred nastup, u jednom prestoničkom lokalu, progovorio o tome.

Foto: E-Stock, Pink.rs/Časlav Vukojičić

Na pitanje novinara da li smatra da izgleda bolje od Melininog novog verenika Džinović je kratko odgovorio: - Nemam pojma, verujte mi. To je moja prošlost, niti me zanima. Sa prošlošću ne mogu ni da razgovaram, ni da kalkulišem, niti da je menjam - rekao je Haris.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Pevač je potom otkrio da bi ponovo uplovio u bračne vode i naglasio da se i dalje oseća mladoliko.

- Sve je moguće. Prva stavka je fizički izgled - rekao je Haris kroz smeh.

Autor: M. V.

#Brak

#Estrada

#Haris Džinović

#Melina Džinović

#pevač

POVEZANE VESTI

Domaći

'ZVANIČNO SAM RAZVEDEN I OSEĆAM SE ODLIČNO' Haris Džinović progovorio nakog ročišta na kojiem se njegova bivša supruga nije pojavila, pa šokirao: MELI

Domaći

Nakon razvoda spreman za novu ljubav: Haris Džinović otkrio kakvu ženu želi kraj sebe

Domaći

Sin mi kaže da sam pravi lav! Naš pevač Haris Džinović progovorio o odnosu sa naslednikom Kanom: Odmah sam mu rekao da tu 'leba nema...

Domaći

Sine, tu leba nema: Haris Džinović progovorio o nasledniku Kanu i njegovim potencijalnim snajkama

Domaći

Za Pink.rs progovorio o bivšoj ženi, deci i karijeri: Haris Džinović otkrio ko mu je spremio najbolji poklon za rođendan, a evo da li se čuje sa Melin

Domaći

NIJE MOGAO DA SAKRIJE BOL I TUGU U POGLEDU! Haris Džinović, nakon razvoda od Meline umalo zaplakao po izlasku iz sudnice: SIN JE JAKO LJUT NA NJU!