TO JE MOJA PROŠLOST... Haris Džinović progovorio o Melininoj veridbi, pa priznao da je i on spreman da stane na ludi kamen

Pevač Haris Džinović otkrio je da bi ponovo uplovio u bračne vode i da mu je kod žene na prvom mestu fizički izgled.

Bivša supruga pevača Harisa Džinovića, Melina, nedavno se verila za milionera u Monaku, a pevač je sinoć, pred nastup, u jednom prestoničkom lokalu, progovorio o tome.

Na pitanje novinara da li smatra da izgleda bolje od Melininog novog verenika Džinović je kratko odgovorio: - Nemam pojma, verujte mi. To je moja prošlost, niti me zanima. Sa prošlošću ne mogu ni da razgovaram, ni da kalkulišem, niti da je menjam - rekao je Haris.

Pevač je potom otkrio da bi ponovo uplovio u bračne vode i naglasio da se i dalje oseća mladoliko.

- Sve je moguće. Prva stavka je fizički izgled - rekao je Haris kroz smeh.

Autor: M. V.