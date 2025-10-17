SLAVLJE U DOMU ROKVIĆA! Nikola i Marko najlepše vesti podelili sa pratiocima, čestitke samo pristižu

Njoj ne prestaju da stižu najlepše želje povodom lepog dana

Pevači Nikola i Marko Rokvić danas su posebno raspoloženi, a razlog za njihovo dobro raspoloženje je rođendan njihove majke Slavice.

Slavica Rokvić danas proslavlja 61. rođendan, a među mnogim čestitkama našle su se i one od njenih sinova Nikole i Marka Rokvića.

Njih dvojica su na društvenim mrežama postavili snimak majke i poželeli joj najlepše želje.

- Živa nam bila majko, volimo te - napisao je Marko.

Ništa manje ponosan nije bio ni Nikola koji je uz isti video napisao poruku:

- Živela Majko - stoji na njegovom Instagramu uz emotikone koji oslikavaju rođendansko raspoloženje.

Autor: M. V.