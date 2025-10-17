HALID NIJE BIO U DOBRIM ODNOSIMA SA TRI OSOBE! Ovako su ga prevarili, a pokojni pevač im je i to oprostio

Halida su trojica ljudi prevarili, uzeli mu novac, ali im je pevač i to oprostio

Veliki broj prijatelja, kolega i obožavalaca okupio se na poslednjem ispraćaju legendarnog pevača Halida Bešlića, čija je smrt duboko potresla region. Dvorana u kojoj je održana komemoracija bila je ispunjena emocijama, suzama i sećanjima na čoveka koji je svojim glasom i delom ostavio neizbrisiv trag ne samo u muzici, već i u srcima ljudi različitih vera i nacija.

Halid Bešlić bio je više od pevača - bio je simbol iskrenosti, dobrote i narodne topline. Njegove pesme, u kojima su se preplitale tuga i nada, bile su most između ljudi, jezika i kultura. Malo je umetnika koji su uspeli da ujedine region poput njega, donoseći emociju koja prevazilazi granice i predrasude. Za razliku od mnogih zvezda koje su imale sukobe tokom karijere, Halid je bio poznat po svojoj skromnosti, smirenom duhu i poštovanju prema svima. Kolege su svedočile da se nikada nije svađao niti ogovarao bilo koga. Uvek je bio spreman da pomogne, da se nasmeje i pronađe ljudskost u svakoj situaciji.

- Bio je jedan od retkih koji nije znao šta znači neprijateljstvo. Bio je dobar sa svima, rado viđen gost svuda. Njegova pesma je mnoge ujedinila i pomirila - rekli su prijatelji koji su prisustvovali komemoraciji.

Na komemoraciji se okupljenima obratio njegov dugogodišnji vozač i bliski prijatelj Vlado Pejić, otkrivajući malo poznate detalje iz pevačevog života i njegovog odnosa prema ljudima.

- Imao je dvoje ili troje ljudi koji su ga varali oko posla. Nisu mu učinili pravu stvar, prevarili su ga zbog nekog novca. Bio je ljut, pa više nije hteo da komunicira s njima, ali ih je na kraju halalio. Rekao je: ‘Pa, kao da ih nikad nisam ni imao’,“ ispričao je.

Vlado je dodao da je Halid do poslednjeg dana ostao čovek iz naroda – jednostavan, pristupačan i uvek svoj.

- Ništa više nikada neće biti isto. Na njegovoj pumpi i oko motela je pustoš. Dok je bio tamo, sve je bilo živo. Ljudi su dolazili sa svih strana, samo da ga vide i popiju kafu s njim. Nema osobe koja ovih dana nije zvala da pita za njega - rekao je.

Halid Bešlić nije bio čovek velikih reči, već dela. Mnogima je pomogao, ali tiho, bez publiciteta.

