JOŠ JEDNU GODINU S TOBOM LJUBAVI: Jovana Jeremić otrkila šta želi za 35. rođendan (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić otkrila je šta želi za svoj 35. rođendan koji će proslaviti 25. oktobra.
Naime, Jovana Jeremić je najavila veliku žurku povodm svog 35. rođendan, a s obzirom na to da trenutno nema partnera, mnoge je iznenadila njena objava, ali i zaintrigirala.
Na fotografiji koju je podelila su baka i deka zagrljeni i predstavljaju istrajnu i iskrenu ljubav.
- Šta želiš za rođendan dragi? - upitala je baka, a deka je odgovorio: "Još jednu godinu sa tobom ljubavi".
Ova poruka je očigledno oduševila Jovanu Jeremić, te je poželela da i ona nađe ljubav svog života.
Iako Jovana česti ističe da bi muškarci trebalo da obasipaju sveoje žene luksuznim poklonima, ovoga puta je i sama poželela samo iskrenu ljubav.
- Ceo univerzum u jednom pogledu. Uskoro jubilarnih 35. Ja sam još više devojčica koja živi u telu zrele žene. I tako... Koliko godine budu rasle, ja ću u duši biti sve nežnija. Takva mi je harizma. Jer moja duša uvek ima samo jednu boju. Belu... Koliko god mi drugi bojili u crno. Crno mi najbolje stoji, jer belo sija iznutra. A ove 2025/2026 biram da budem crvena - napisala je Jovana Jeremić.
Autor: M. V.