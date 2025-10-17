AKTUELNO

Domaći

JOŠ JEDNU GODINU S TOBOM LJUBAVI: Jovana Jeremić otrkila šta želi za 35. rođendan (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Blic.rs, Foto: Instagram.com/jeremicjovana ||

Voditeljka Jovana Jeremić otkrila je šta želi za svoj 35. rođendan koji će proslaviti 25. oktobra.

Naime, Jovana Jeremić je najavila veliku žurku povodm svog 35. rođendan, a s obzirom na to da trenutno nema partnera, mnoge je iznenadila njena objava, ali i zaintrigirala.

Foto: Instagram.com/jeremicjovana

Na fotografiji koju je podelila su baka i deka zagrljeni i predstavljaju istrajnu i iskrenu ljubav.

- Šta želiš za rođendan dragi? - upitala je baka, a deka je odgovorio: "Još jednu godinu sa tobom ljubavi".

Ova poruka je očigledno oduševila Jovanu Jeremić, te je poželela da i ona nađe ljubav svog života.

Foto: Instagram.com/jeremicjovana

Iako Jovana česti ističe da bi muškarci trebalo da obasipaju sveoje žene luksuznim poklonima, ovoga puta je i sama poželela samo iskrenu ljubav.

- Ceo univerzum u jednom pogledu. Uskoro jubilarnih 35. Ja sam još više devojčica koja živi u telu zrele žene. I tako... Koliko godine budu rasle, ja ću u duši biti sve nežnija. Takva mi je harizma. Jer moja duša uvek ima samo jednu boju. Belu... Koliko god mi drugi bojili u crno. Crno mi najbolje stoji, jer belo sija iznutra. A ove 2025/2026 biram da budem crvena - napisala je Jovana Jeremić.

Autor: M. V.

#Jovana Jeremić

#Rođendan

#slavlje

#voditeljka

POVEZANE VESTI

Domaći

Zbog ovoga svi misle DA JE DRAGAN VERIO JOVANU JEREMIĆ: Na voditeljkinoj ruci ZASIJAO SKUPOCEN prsten, svima zastao dah (FOTO)

Domaći

JOVANA JEREMIĆ U PROBLEMU: Borila sam se sa tim 18 godina! Voditeljka otkrila i šta sledi (FOTO)

Domaći

OSUĐEN JE DA ME DELI! Jovana Jeremić nakon raskida sa Draganom šokirala sve: Evo šta zahteva od partnera

Domaći

OVO JE POKUŠAJ NEINTELIGENTNOG ČOVEKA... Jovana Jeremić se javno oglasila: POHLEPA je u pitanju, evo o čemu razmišlja (FOTO)

Domaći

Vojnici pakujete kofere, stižem ja: Jovana Jeremić planira da odsluži vojni rok, evo koji čin hoće da ima

Domaći

Jovana Jeremić iznenadila vernu obožavateljku za njen 90. rođendan: Baka Zorica se umalo rasplakala kada je videla šta joj je voditeljka priredila (VI