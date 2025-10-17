GOCA PLAČE DOK JOJ ILDA PEVA ŠABANOVU PESMU! Isplivale emotivne scene sa proslave! Pevačica grli i ljubi uplakanu majku (FOTO)

Ilda je zapevala veliki Šabanov hit, a njema majka se trudila da sakrije emocije

Ilda Šaulić zapevala je na jednoj privatnoj proslavi pesmu svog oca Šabana Šaulića, što je njenoj mami nateralo suze na oči.

Naime, Šaban je tokom karijere supruzi posvetio pesmu "Gordana", a sada je Ilda ovu pesmu zapevala majci kojoj su u jednom trenutku krenule suze.

Pored Goce je sedela i Sanela koja se smeškala i pevala stihove očeve pesme, a nakon što je završila refren, Ilda je prišla Goci i snažno ju je zagrlila i poljubila.

Podsetimo, Ilda je nedavno govorila iskreno o životu nakon očeve smrti. Ona je rekla i da je najteže njenoj majci, te da su mnogi lažni prijatelji, zaboravili njen broj telefona nakon Šabanove smrti.

Možda se nekad malo više iznenadimo jer ne očekujemo od nekih bližih ljudi. To se i nama desilo naravno... Ja nisam toliko izgubila ljudi kao moja majka, ona je time više bila pogođena. Oni koji su trebali da ostanu u našem okruženju oni su tu. Tu nema opravdanja. Dok je moj otac bio živ, to su ljudi koji su nam dolazili u kuću, kojima je mnogo pomogao u karijerama, onda kada je on umro zaboravili su broj telefona... Moja majka je bila najviše razočarana, ali sad su već prošle godine, pa je lakše... - rekla je Ilda za domaći medij.

Autor: M. V.