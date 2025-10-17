AKTUELNO

Domaći

DIDI J NA REVIJI VIKTORIJINIH ANĐELA U NJUJORKU: Pevačica pokazala kako uživa u prvim redovima, ali i poruku dobrodošlice

Izvor: Pink.rs/Blic.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Didi Janković nije mogla da sakrije sreću što se našla na ovakvom događaju

Pevačica Didi Janković imala je priliku da se nađe na najčuvenijem modnom događaju. Ona je gledala najpoznatije manekenke na reviji Viktorije sikret u Njujorku.

Foto: TV Pink Printscreen

Didi Janković pohvalila se da je prisustvovala na događaju na kojem po pisti šetaju najpoznatija imena iz sveta mode. Ona je u prvom redu ispratila "Victoria's secret" modele i sve obelodanila na mrežama.

- Ovo je bio san - napisala je ona na Instagramu gde je objavila galeriju sa ovog događaja.

Pevačica se i fotografisala sa prijateljima i kreatorima na pink tepihu, a nije mogla da sakrije oduševljenje što je deo ovako velikog događaja.

Pokazala je i pozivnicu na kojoj između ostalog piše da im je čast što se pridružila njima na reviji koja predstavlja prestiž u modnom svetu.

Autor: M. V.

#Didi J

#Njujork

#Revija

#viktroijini anđeli

POVEZANE VESTI

Domaći

PINK.RS PAPARACO NA LICU MESTA: Pogledajte emotivan susret Stanije i njene majke! Jedva sakrila suze, a kada je ugledala NJEGA, razvukla osmeh od uva

Domaći

Otkrivena istina o odnosu Didi J i Jelene Janković: PEVAČICA JE POZVALA NA KRŠTENJE DETETA, ALI SE ONA NIJE POJAVILA...

Zadruga

Nju je tražila pogledom: Matora stigla besna u studio, pa se ozarila kad je ugledala ovu bivšu cimerku! (VIDEO)

Zadruga

NA IVICI SUZA! Mileni stigli pokloni, kad je videla NJEGOVU sliku, preplavile je emocije! (VIDEO)

Domaći

Prizor koji topi i najledenija srca: Emotivni susret Ene i njenog sina Mateje, njen ujak otkrio šta njena porodica misli o njenom učešću! (VIDEO)

Domaći

ŽELELA SAM DA UMREM, MOLILA SAM BOGA DA SUTRA NE OSVANE: Slađa Poršelina progovorila o najvećoj TRAUMI - Verenik je ostavio i više joj se nije javio: