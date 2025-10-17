DIDI J NA REVIJI VIKTORIJINIH ANĐELA U NJUJORKU: Pevačica pokazala kako uživa u prvim redovima, ali i poruku dobrodošlice

Didi Janković nije mogla da sakrije sreću što se našla na ovakvom događaju

Pevačica Didi Janković imala je priliku da se nađe na najčuvenijem modnom događaju. Ona je gledala najpoznatije manekenke na reviji Viktorije sikret u Njujorku.

Didi Janković pohvalila se da je prisustvovala na događaju na kojem po pisti šetaju najpoznatija imena iz sveta mode. Ona je u prvom redu ispratila "Victoria's secret" modele i sve obelodanila na mrežama.

- Ovo je bio san - napisala je ona na Instagramu gde je objavila galeriju sa ovog događaja.

Pevačica se i fotografisala sa prijateljima i kreatorima na pink tepihu, a nije mogla da sakrije oduševljenje što je deo ovako velikog događaja.

Pokazala je i pozivnicu na kojoj između ostalog piše da im je čast što se pridružila njima na reviji koja predstavlja prestiž u modnom svetu.

Autor: M. V.