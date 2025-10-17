MEŠTANI RENOVIRAJU KUĆU TOME ZDRAVKOVIĆA! Meštani Pečenjevca sakupili novac za obnovu, planiraju da otvore muzej

Meštani Pečenjevca kod Leskovca počeli su rekonstrukciju kuće Tome Zdravkovića.

Kuća Tome Zdravkovića je u lošem stanju, a meštani su sopstvenim sredstvima obnovili krov, a uz pomoć donacija sada sređuju i unutrašnjost kuće. Kako kažu, cilj im je da ovo mesto postane muzej.

- On je odrastao u ovoj kući, a ona se renovira zahvaljujući entuzijastima iz ovog sela. Jedna soba ostaće totalno autentična iz tog vremena, a drugu ćemo adaptirati. Treća soba će biti kao muzej, wc i hodnik renoviraju se kao što su bili - objašnjava jedan od meštana Filip Cvetanović.

- Makedonci najviše dolaze, skoro su i autobusi iz Slovenije stigli. Sećam ga se iz perioda kad sam bio dete, bio je vedre naravi i uvek je pevušio, piskarao. Bio je sa svima dobar i svima je pomagao - ispričao je meštanin.

Podsetimo, Toma se borio sa opakom bolešću, a u jednom od poslednjih intervjua pričao je o bolesti.

- Izvađena su mi odjednom tri organa, bubreg, bešika i prostata. Pre tri godine kada mi je izvađen bubreg, mislio sam da ću poput nekih ljudi bez problema živeti sa jednim. Na žalost ni drugi nije izdržao, stvorio se tumor, sve je bilo obuhvaćeno i operacija je bila neizbežna. Eto, deset godina doktor Manojlović me je „plašio“ i govorio da svoje zdravlje treba ozbiljno da čuvam, a sada se desilo da sam ja njega uplašio, zato jer mi je i život bio u pitanju - rekao je tada.

