Pogled koji oduzima dah: Skinuo se Zlatan Ibrahimović, objavio sliku iz saune, a priroda oko njega ostavlja bez teksta

Slavni fudbaler Zlatan Ibrahimović se nakon mnogo godina ošišao, a sada je pokazao i zgodno telo.

Zlatan Ibrahimović se snimao u sauni iz koje puca pogled na prirodu. On je tom prilikom na sebi imao samo donji veš i zbog ovog kadra su se usijale društvene mreže.

Dok je Zlatan pokazao kako vodi zdrav život i izbacuje toksine iz tela, ali i pohvalio se modernom saunom u kojoj odmaraš i oči pored tela, ispod ove objave gotovo da niko nije ni primetio ništa do njegovog izvajanog tela.

"Ne treba tebi da sediš pored vatre, ti si vatra", "Ti si savršenstvo", "Kakvo telo, kakav frajer", uglavnom su komentari koje su mu žene ostavljale ispod ovog posta.

Fudbaler Zlatan Ibrahimović ima 43 godine i u petoj deceniji izgleda kao mladić i u odličnoj je formi, a ključ njegove vitalnosti i energičnosti svakako se krije i u ishrani.

Ishrana slavnog fudbalera sastoji od belog mesa, svežeg voća i povrća, ali dopušta sebi i sušenu govedinu, brezaolu. Međutim, izbegava svu zamrznutu hranu, čak i sladoled, dok testeninu jede u retkim prilikama, preneo je svojevremeno "Dnevnik hr".

Ibrahimović jede samo nerafinisani šećer, a naročito obraća pažnju na količinu obroka. Slavni fudbaler nekada da sebi oduška, pa tako tokom leta ili nakon utakmica nagradi sebe i pojede picu ili jelo po izboru i to samo jednom nedeljno. Ali i u tim situacijama jako pazi na količinu hrane koju unosi, a pržene namirnice i deserti su strogo zabranjeni. Fudaler takođe vodi računa i o kvalitetu hrane koju jede, piše "Blic žena".



Autor: N.B.