Pogled koji oduzima dah: Skinuo se Zlatan Ibrahimović, objavio sliku iz saune, a priroda oko njega ostavlja bez teksta

Izvor: Blic, Foto: Instagram.com ||

Slavni fudbaler Zlatan Ibrahimović se nakon mnogo godina ošišao, a sada je pokazao i zgodno telo.

Zlatan Ibrahimović se snimao u sauni iz koje puca pogled na prirodu. On je tom prilikom na sebi imao samo donji veš i zbog ovog kadra su se usijale društvene mreže.

Dok je Zlatan pokazao kako vodi zdrav život i izbacuje toksine iz tela, ali i pohvalio se modernom saunom u kojoj odmaraš i oči pored tela, ispod ove objave gotovo da niko nije ni primetio ništa do njegovog izvajanog tela.

Foto: Instagram.com

"Ne treba tebi da sediš pored vatre, ti si vatra", "Ti si savršenstvo", "Kakvo telo, kakav frajer", uglavnom su komentari koje su mu žene ostavljale ispod ovog posta.

Foto: Instagram.com

Fudbaler Zlatan Ibrahimović ima 43 godine i u petoj deceniji izgleda kao mladić i u odličnoj je formi, a ključ njegove vitalnosti i energičnosti svakako se krije i u ishrani.

Ishrana slavnog fudbalera sastoji od belog mesa, svežeg voća i povrća, ali dopušta sebi i sušenu govedinu, brezaolu. Međutim, izbegava svu zamrznutu hranu, čak i sladoled, dok testeninu jede u retkim prilikama, preneo je svojevremeno "Dnevnik hr".

Ibrahimović jede samo nerafinisani šećer, a naročito obraća pažnju na količinu obroka. Slavni fudbaler nekada da sebi oduška, pa tako tokom leta ili nakon utakmica nagradi sebe i pojede picu ili jelo po izboru i to samo jednom nedeljno. Ali i u tim situacijama jako pazi na količinu hrane koju unosi, a pržene namirnice i deserti su strogo zabranjeni. Fudaler takođe vodi računa i o kvalitetu hrane koju jede, piše "Blic žena".

Autor: N.B.

