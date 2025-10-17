Kozmetiku plaća na rate: Lepa Lukić odvaja pozamašnu sumu za svoju lepotu, a evo koga je Boki 13 hteo da joj dovede u stan

Lepa Lukić pojavila se na jednom događaju, gde je svojom pojavom oduševila sve. I ako je zagazila u devetu deceniju života, Lepa izgleda negovano i mnogo mlađe. Sada je medijima otkrila kako održava svoje lice i kako je tako negovana.

Lepa je prvo govorila o svojoj energiji koju poseduje i kojoj se svi dive.

- Ne znam odakle mi toliko energije posle toliko godina, od Boga. Nema tajne, takva mi je genetika - rekla je Lepa, a zatim nam je otkrila da li ima neki eliksir mladosti jer se decenijama ne menja:

- Ne pijem ja ništa, samo se negujem. Imam dobru kozmetiku, negujem se, a ništa nisam radila na licu, niti bih. Ta kozmetika koju koristim košta 1500 evra ceo set i ja mesečno otplaćujem po 50 evra i to ne osetim. To kupujem na godišnjem nivou - rekla je Lepa za Informer.

Lepu Lukić smo zatim otkrila kako to da nikada ništa nije uradila na svom licu, za razliku od njenih koleginica koje redvono rade botokse.

- Što bih radila nešto na sebi kada sam prirodno lepa? Oni koji rade to sa svojim licem su ružni, čim to rade. Oni stalno hoće nešto novo. Sada sam bila kod Bokija 13 u Makedoniji i pošto sam kod njega odsela kući on mi kaže pred emisiju: "Hoćeš da dovedem čoveka da ti udari botoks i da ne platiš?" Rekoh: "Da mi plati sto hiljada, a ne ja njemu da platim, ne bih uradila. Ti nemoj mene da teraš da to uradim, jer ja to ne radim!" Kome to treba neka se buši - rekla je pevačica za Informer.

Autor: N.B.