Ne daj Bože da neko vidi šta ja... Vojaž progovorio o kolegama, pa otkrio da li je zaljubljen

Mihajlo Veruović Vojaž, mladi treper, vredno nastupa i radi, te ga gotovo svakog vikenda srećemo na aerodromu.

Mihajlo Veruović Vojaž je u intervjuu za medije govorio o svojim kolegama, muzici, pa nam otkrio da li je spreman za veliki solistički koncert.

- Sada ne, moram da budem realan sa sobom, pustiću neko vreme da prođe i ako budem dobro uradio sve što se od mene očekuje. Ne deluje mi nemoguće - rekao je on, otkrivajući da mnogo vremena provodi u studiju:

- I dalje ista moja filozofija, mnogo radim, a malo izbacujem. Ne znam zbog čega, ne mogu da izađem iz tog svog kalupa, perfekcionista sam, želim da to bude najbolje moguće. Opet imam pritiske da te pesme koje imam sastavim u album, tako da je najverovatnije da će da se desi album.

Vojaža smo pitali da li bi i on poput kolege nosio pečeno prase na nastup i rendao sir, a on nam je rekao:

- Ne, nije to moj fazon, ja sam malo drugačiji. Ja sam što on kaže “mleko”. Definitivno da mogu da nosim neki drugi tip scenografije da nosim na nastup, ali pečenje nije baš u mom fazonu.

Vojaž je veoma popularan među mlađom populacijom, te smo ga pitali i da li je emotivno ispunjen.

- Zaljubljen sam do ušiju - rekao je Vojaž kroz smeh ističući da se ironijom u poslednje vreme sve više služi:

- Postala mi je dobar defanzivni mehanizam.

Veštačka inteligencija će obesmisliti muziku

Veruović ne krije i da često koristi veštačku inteligenciju.

- Ne daj bože da ljudi saznaju šta ja pitam chat gpt, ali mislim da je to slučaj sa svima. Koristim ga jako često i sve više u poslednje vreme za neke brze informacije koje mi trebaju. Družimo se chat gpt i ja - rekao je Vojaž i dao svoj sud o tome koliko veštačka inteligencija može doprineti svetu muzike:

- Mislim da će veštačka inteligencija da obesmisli muziku. Mislim da će u jednom momentu da se desi takav obrt da nijedan glas neće biti bolji nego glas veštačke inteligencije. Nijedan tekst neće biti duplji od onog što će kompjuter sastaviti. Mi još tu nismo stigli, ali mislim da ide u tom smeru. Nadam se da se to neće desiti. Autentičnost i ta duša je ono što fali inteligenciji.

Porodica je stub svega

- Sve što radim držim u porodici i loše i dobro. Najvažnije je da imaš porodicu oko sebe i oni su jedini koji mogu da shvate sve šta te muči, šta želiš, koje su ti ambicije. Porodica je stub svega - rekao je Vojaž.

Autor: Nikola Žugić