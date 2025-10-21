HALID BEŠLIĆ NIJE RAZGOVARAO SA TRI OSOBE SA ESTRADE: Prevarili su ga zbog novca, bio je ljut!

Pokojni pevač Halid Bešlić sa samo tri osobe u životu nije razgovarao, zato što su ga prevarili i uzeli mu novac, mada im je sve oprostio.

Smrt Halida Bešlića potresla je ceo region, a njegovoj dobroti svi su divili. Na ispraćaj muzičke legende došlo je više od 50.000 ljudi.

Nema čoveka, bio on poznat javnosti ili ne, da je o Halidu imao da kaže lošu reč, ali na spisku ljudi sa kojima bosanskohercegovački pevač nije razgovarao, nalazi se samo par njih.

Za razliku od mnogih zvezda koje su imale sukobe tokom karijere, Halid je bio poznat po svojoj skromnosti, smirenom duhu i poštovanju prema svima. Kolege su svedočile da se nikada nije svađao niti ogovarao bilo koga. Uvek je bio spreman da pomogne, da se nasmeje i pronađe ljudskost u svakoj situaciji.

- Bio je jedan od retkih koji nije znao šta znači neprijateljstvo. Bio je dobar sa svima, rado viđen gost svuda. Njegova pesma je mnoge ujedinila i pomirila - rekli su prijatelji koji su prisustvovali komemoraciji.

Na komemoraciji se okupljenima obratio njegov dugogodišnji vozač i bliski prijatelj Vlado Pejić, otkrivajući malo poznate detalje iz pevačevog života i njegovog odnosa prema ljudima.

- Imao je dvoje ili troje ljudi koji su ga varali oko posla. Nisu mu učinili pravu stvar, prevarili su ga zbog nekog novca. Bio je ljut, pa više nije hteo da komunicira s njima, ali ih je na kraju halalio. Rekao je: "Pa, kao da ih nikad nisam ni imao"- ispričao je.

Vlado je dodao da je Halid do poslednjeg dana ostao čovek iz naroda - jednostavan, pristupačan i uvek svoj.

- Ništa više nikada neće biti isto. Na njegovoj pumpi i oko motela je pustoš. Dok je bio tamo, sve je bilo živo. Ljudi su dolazili sa svih strana, samo da ga vide i popiju kafu s njim. Nema osobe koja ovih dana nije zvala da pita za njega - rekao je.

Autor: Nikola Žugić