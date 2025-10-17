Ovo je nova Kebina snajka! Evo kako izgleda Igorova lepša polovina, uživala na svekrovom koncertu (FOTO)

Sin našeg folkera Dragana Kojića Kebe, Igor Kojić, nedavno se razveo, a javnost bruji o njegovoj novoj devojci, a evo kako zapravo ona izgleda!

Dragan Kojić Keba, naš folker i pevač, sinoć je održao koncert u MTS dvorani, na kom je pred beogradskom publikom zapevao svoje najveće hitove i napravio je atmosferu za pamćenje.

Naime, veliku pažnju javnosti privukao je njegov sin, Igor Kojić, koji se pred okupljenim medijima pojavio sa svojom sestrom, takođe pevačicom, Natašom Kojić, ali on nije došao sam!

Kako su mediji pisali, Igor je srećno zaljubljen, a paparaco našeg portala uspeo je da uslika Igorovu prelepu devojku, zanosnu brinetu, kako zajedno sa svojom jačom polovinom, tačnije s njim, uživa u koncertu njenog svekra.

Podsetimo, Igor se nedavno razveo od supruge Sofije, nakon što su potpisali papire i sporazumno okončali brak. Igor Kojić i Sofija su bili pet meseci u braku, a sada su odlučili da je najbolje da svako krene svojim putem.

Bili prvi bračni par u 2025.

Kada se oženio, Igor je za Blic potvrdio lepe vesti i otkrio da su on i supruga dobili priznanje opštine.

- Istina je da smo moja supruga i ja dobili nagradu i priznanje od opštine Novi Beograd kao prvi bračni par u 2025. godini. Sofija je moj dar od Boga. Prva, zadnja, jedina i ona prava ljubav. Srećan Božić svima Hristos se rodi- poručio je mladoženja.

Autor: Nikola Žugić