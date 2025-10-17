Da li znate šta je to istinska sreća ili ste je izgubili u tuđim očekivanjima?! Moćna poruka osvanula na Gocinom koncertu, ona pred prepunu MTS Dvoranu izašla u provokativnom izdanju! (FOTO+VIDEO)

Naša poznata pevačica Goca Tržan, poznata i kao javna ličnost koja je bez dlake na jeziku, večeras održava koncert u MTS Dvorani, a pred punu Dvoranu izašla je u nikad provokativnijem izdanju.

Večeras, u MTS Dvorani, naša pevačica Goca Tržan održava koncert, a ekipa portala Pink.rs nalazi se na licu mesta, te vam donosimo detalje pravog spektakla koji je pripremila za svoju publiku.

Naime, pre nego što je i sama istupila na scenu, na ekranu se pojavio kratak film, sa veoma moćnom porukom.

- Da li ste srećni?! Da li ste zadovoljni?! Da li uopšte znate šta je to istinska sreća ili ste je izgubili u brzini, u strahu, u tuđim očekivanjima?! Možda ste je sahranili pod obavezama, pod maskama koje svakog dana nosite ili ste je zamenili za nešto prolazno, za sliku, za lajk, za trenutak pažnje?! Da li ste je ikada zaista osetili onako bez razloga ili samo mislite da jeste?! Gde se sreća krije danas?! U kome, u čemu i da li je još tražite?! - glasila je poruka koja je osvanula na ekranu, a koju je Goca izgovarala, što možete pogledati u nastavku:

Nakon ove poruke, Goca je istupila na scenu u veoma provokativnom izdanju, što je mnoge iznenadilo, dok su neki pak, ovo od nje i očekivali, s obzirom da važi za javnu ličnost bez tabua. Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić