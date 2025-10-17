Goca Tržan hitno prekinula koncert! Iznenada joj pozlilo od dima, a onda prozvala Adel (VIDEO)

Drama u MTS Dvorani!

Pevačica Goca Tržan, večeras održava koncert u prepunoj MTS Dvorani, koja je jedva dočekala da pevačica izađe na binu, kako bi zajedno sa njom uglas počela da peva njene najveće hitove, koje mnogi smatraju evergrinom.

Naime, usred koncerta, Goca je prozvala Adel, pevačicu, te je tako zakukala i pozlilo joj je od dima.

- Ovo smo navežbeli, ovo radi Adel na svojim koncertima...Ne puštaj ovaj dim! Piću fino damski - rekla je Goca, koja se par puta zakašljala.

Ona je, naime, odmah uzela vodu i popila je, a način na koji je popila vodu kako bi došla sebi nasmejao je publiku. Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić