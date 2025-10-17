Ovo su roditelji Goce Tržan! Došli da podrže ćerku, majka Rosa peva ćerkine hitove (VIDEO)

Nisu propustili ni ovu priliku da je podrže!

U prepunoj MTS Dvorani, u srcu prestonice, večeras naša pevačica Goca Tržan održava još jedan u nizu spektakularnih koncerata, a publika je željno iščekivala njen izlazak na binu.

Naime, ona je na binu posle moćne poruke koja je osvanula u Dvorani, a koju možete pročitati u linku ispod, izašla u nikad izazovnijem izdanju, te je tako raspametila kompletnu publiku.

S druge strane, u prvim redovima našli su se njeni roditelji, majka Rosa i otac Anton Tržan. Njih dvoje nisu propustili ni ovu priliku da dođu i da podrže svoju ćerku, te je tako majka sve vreme posmatrala i pevala je njene velike hitove.

Takođe, u prvim redovima našli su se i njen suprug Raša Novaković, kao i njena ćerka Lena Marinković, koju je dobila u braku sa aktuelnim učesnikom "Elite 9", Ivanom Marinkovićem.

Podsetimo, Goci je malo pre pozlilo od dima, te je hitno prekinula koncert kako bi popila vode i došla sebi, a kako je to izgledalo, pogledajte u linku ispod:

Autor: Nikola Žugić