Nisam imala ni za čarape, bila sam bez para i sa praznim frižiderom: Karleuša otkrila da plače skoro svaki dan, pa se osvrnula na početak karijere i SKANDALE koji je prate: Lejdi Gaga i Bijonse bi mi aplaudirale kada bih...

Pop pevačica i članica žirija "Pinkovih zvezda", Jelena Karleuša, ogolila je dušu do koske, te je otkrila mnoge detalje iz svog života!

Jelena Karleuša, pop zvezda i članica žirija muzičkog takmičenja "Pinkovih zvezda" gostujući u jednom podkastu, otkrila je kada je poslednji put zaplakala, te se osvrnula tom prilikom na početke karijere i trenutnu situaciju u njenoj karijeri.

- Ja često plačem, ali uglavnom od besa. Nisam neko ko plače od tuge, nema više vremena za tugu. Ja sam lav u horoskopu, mene nepravda i nemoć vrlo često izvode iz takta i onda znam da plačem od nemoći. Ne sednem da ridam i plačem, ali krenu mi suze od besa svaki dan. Noćas sam plakala jer nisam trenutno u situaciji da radim svoj posao kako treba, žao mi je što je čitav Balkan onemogućen da gleda moje velike koncerte i tu turneju, to su koncerti koja je stvarno svetska produkcija. Imali smo ideju da to ide kao turneja po čitavom regionu, ali sam trenutno sputana i onemogućena sam da radim svoj posao i publika je onemogućena da uživa u onome što zaslužuje da ima. Da to nisu jeftini, bedni koncerti sa dve sijalice i tepihom na bini, nego da je to ozbiljna svetska priča. Mene to izjeda i boli jer znam da 30 godina činim sve da Balkan bude svet! - rekla je Karleuša u podkastu "Bunker", te je nastavila:

Ja sam počela karijeru '95 godine, ovo je moja jubilarna 30. godina, kada se ti nisi ni rodila. Ja sam počela u takvom paklu, u takvom haosu, ja ne želim nikome nikada da se to ponovi. Ne želim da mladi budu ja od pre 30 godina kada nisam imala ni za čarape, nisu postojale društvene mreže, nije postojao internet i Jutjub. Bilo je teško izboriti se u nemaštini, u haosu, u sankcijama, bez goriva, bez para, sa praznim frižiderom, praznih supermarketa...Ne želim mladim ljudima koji su očigledno nesvesni, ne želim im to, ja to glasno izgovaram!

Takođe, kada je reč o idejama koje ima, a koje, kako kaže, ne može da realizuje, ističe da bi joj Lejdi Gaga i Bijonse, aplaudirale.

- Sada, kada se sve to dešava, ja noću sednem, znam koliko mogu da pružim, znam kakvi to koncerti bili, kako bi to ceo svet kopirao, kakva bi produkcija bila, da bi Lejdi Gaga i Bijonse stvarno aplaudirale! Kompletna ekipa ljudi iz njihove produkcije su moji prijatelji na društvenim mrežama i znam koliko nalaze inspiraciju. Ja njima ne mogu da objasnim da ja napravim koncert i da mene napadnu, oni ne mogu da shvate da ja ovde nisam apsolutno božanstvo! Ja ne mogu da im objasnim da ne da se to ne ceni, nego da mene fizički napadaju! - rekla je Karleuša.

Karleuša ističe da da ima priliku da se vrati kada je počela karijeru znajući kroz šta će sve da prođe, kako kaže, nikada ne bi pristala na to.

- Sa druge strane, ko je preživeo mojih 30 godina sa mnom u ovom poslu, preživeće i ovo. Ja samu sebe žalim, meni je mojih 30 godina žao! Znam šta bih ja bila da sam u Americi, ali sam s druge strane ponosna Srpkinja i želim mojoj zemlji da pružim 300 odsto...Ja inače ne spavam, imam pesmu "Insomnia" koja mene opisuje, ja možda spavam tri sata sveukupno, lepo se odmorim, lepo spavam, ali za to vreme kada drugi spavaju meni mozak radi 300 na sat - rekla je Karleuša, dodavši da cena koju je platila da bi postala Jelena Karleuša, ne može da se izmeri brojkom:

Ona ne može da se izmeri brojkom, novcem. Ne preporučujem nikome, nijednoj mladoj devojci, a nijednoj ženi ne bih želela da proživi ono što sam proživela ja. Kada bih se vratila 30 godina unazad i kada bih morala sve ovo da preživim, rekla bih: "Ne, hvala". Prošla sam kroz pakao pakla!

Autor: Nikola Žugić