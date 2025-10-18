MIRKA VASILJEVIĆ NOVOM OBJAVOM SRUŠILA MREŽE: Sva u crnom u centru Beograda (FOTO)

Mirka Vasiljević dugo nije bila deo društvenih mreža, međutim, na nagovor svojih prijatelja i saradnika glumica je otvorila profile na društvenim mrežama i vrlo brzo postala jedna od najpopularnijih javnih ličnosti na pomenutim aplikacijama.

Mirka Vasiljević često deli savete o ishrani, negovanju kože, a sada je objavila fotke iz centra Beograda i oduševila sve.

Kratka suknja istakla je njene duge noge, a preko golih ramena ogrnula je crni džemper. Stajling je upotpunila diskretnim, ali skupocenim zlatnim nakitom, pa na njenim rukama vidimo vredne narukvice i prstenje.

Glumica godinama važi za jednu od najatraktivnijih glumica na domaćoj glumačkoj sceni, a nakon četri porođaja izgleda besprekorno. Nedavno je otkrila tajnu svoje devojačke linije, te je priznala bez kog napitka ne započinje dan.

- Primetila sam da je ovo postala moja rutina. Ujutru na prazan stomak obavezno popijem kolagen. Onda u čaši vode razmutim biber, kurkumu, cimet, kao i pola isceđenog limuna i to sam nazvala svojim napitkom. Hoću da dodam u svoju rutinu, sok od ceđenog celera kao i vitamine. Ja sam pre pila celer, zaboravila sam kako ukus izgleda - rekla je Mirka.

Ovako održava vitku figuru

Pomoću dijete je Mirka uspela da posle svakog porođaja za dva i po do tri meseca skine pet kilograma.

Doručak: kajgana sa šampinjonima, 30 gr ražanog hleba i 250 ml jogurta (1,5% mlečne masti)

Užina: 150 gr sezonskog voća po izboru i 20 gr pečenih badema

Ručak: piletina sa tikvicama, plavim patlidžanom i paprikom

Večera: mediteranska salata.

Autor: Nikola Žugić