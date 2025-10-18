AKTUELNO

Domaći

MIRKA VASILJEVIĆ NOVOM OBJAVOM SRUŠILA MREŽE: Sva u crnom u centru Beograda (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Instagram.com ||

Mirka Vasiljević dugo nije bila deo društvenih mreža, međutim, na nagovor svojih prijatelja i saradnika glumica je otvorila profile na društvenim mrežama i vrlo brzo postala jedna od najpopularnijih javnih ličnosti na pomenutim aplikacijama.

Mirka Vasiljević često deli savete o ishrani, negovanju kože, a sada je objavila fotke iz centra Beograda i oduševila sve.

Kratka suknja istakla je njene duge noge, a preko golih ramena ogrnula je crni džemper. Stajling je upotpunila diskretnim, ali skupocenim zlatnim nakitom, pa na njenim rukama vidimo vredne narukvice i prstenje.

Glumica godinama važi za jednu od najatraktivnijih glumica na domaćoj glumačkoj sceni, a nakon četri porođaja izgleda besprekorno. Nedavno je otkrila tajnu svoje devojačke linije, te je priznala bez kog napitka ne započinje dan.

- Primetila sam da je ovo postala moja rutina. Ujutru na prazan stomak obavezno popijem kolagen. Onda u čaši vode razmutim biber, kurkumu, cimet, kao i pola isceđenog limuna i to sam nazvala svojim napitkom. Hoću da dodam u svoju rutinu, sok od ceđenog celera kao i vitamine. Ja sam pre pila celer, zaboravila sam kako ukus izgleda - rekla je Mirka.

Ovako održava vitku figuru

Pomoću dijete je Mirka uspela da posle svakog porođaja za dva i po do tri meseca skine pet kilograma.

Foto: TV Pink Printscreen

Doručak: kajgana sa šampinjonima, 30 gr ražanog hleba i 250 ml jogurta (1,5% mlečne masti)

Užina: 150 gr sezonskog voća po izboru i 20 gr pečenih badema

Ručak: piletina sa tikvicama, plavim patlidžanom i paprikom

Večera: mediteranska salata.

Autor: Nikola Žugić

#Mirka Vasiljević

#glumica

#mirka i vujadin savic

#vujadin savic i transrodna osoba

POVEZANE VESTI

Domaći

Svako na svoju stranu... Mirka Vasiljević se iznenada oglasila (FOTO)

Domaći

Ovakvu ste je retko viđali u javnosti! Mirka Vasiljević bez trunke šminke objavila snimak iz doma: Tako dobijam malo...

Domaći

DA PALIM RERNU ZBOG OVOGA? Mirka Vasiljević pokazala kako sprema zdrav obrok, a evo zbog čega se našla na udaru (VIDEO)

Domaći

VEŽBA SA NARUKVICAMA OD 20.000 EVRA: Mirka Vasiljević objavila fotku sa treninga, svima zapao za oko njen nakit (FOTO)

Domaći

Mirka Vasiljević šeta psa u stajlingu od 20.000 evra! Izgleda sasvim obično, a zapravo... (FOTO)

Domaći

MIRKA VASILJEVIĆ POKAZALA LICE BEZ TRUNKE ŠMINKE: Glumica snimila kako briše sve sa lica i pokazala prirodan izgled (FOTO)