AKTUELNO

Domaći

Nemam nikog, a rodila bih mnogo dece nekome: Naša pevačica bila očajna jer ne može da nađe muškarca, a sad sve šokirala NOVOM FRIZUROM: Niko je ne prepoznaje (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačica Edita Aradinović šokirala je sve kada je danas objavila sliku sa novom frizurom.

Edita Aradinović je pozirala u ogledalu, a plava kratka kosa joj je atraktivno stajala, međutim mnogi su se pitali da li je u pitanju samo perika, koja toliko dobro izgleda ili je pevačica rešila da se ošiša i promeni boju kosu.

pročitajte još

PRVI PUT SAM SE USVINJILA: Edita Aradinović se ugojila 10 kilograma: Više volim da žulja... (FOTO)

Komentari na njen račun su se nizali samo tako:

"Vao, sviđa mi se", "Preslatka", "Šta je ovo, istopio sam se, "Goriš" - bili su samo neki do mnogobrojnih komentara.

"Želim domaćina sa kućom na moru, sve da bude na dugme"

Podsetimo, Edita se pre dve godine javno požalila kako nikako ne može da nađe idealnog muškarca pored kog će ostariti.

pročitajte još

Edita Aradinović žrtva ozbiljne prevare! Glumac iz spota pokušao da je opelješi na Ibici: Dobro se ljubi, ali me je razočarao...

- Sinoć sam gledala jedan ljubavni film koji me je razorio i zbog čega sam sanjala da se udajem. I onda sam se jutros probudila, gledam ovako u plafon i razmišljam... Ove godine punim 30, puno sam toga naučila, prošla, ostvarila se u svom poslu... Ne tražim od života mnogo, to sam shvatila. Dobro, tražim mnogo, nije da ne tražim, ali samo tražim, ono, svog blizanca da se pojavi. Možda se i pojavio, a da ja to ne znam - kazala je Edita Aradinović u obraćanju putem društvenih mreža, koja je u međuvremenu napunila 31. godinu.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

- Tražim svog saveznika, prijatelja, saputnika, neko ko gleda istim očima, a različitim, koji će imati iste sisteme vrednosti, da na isti način odgajamo decu... Puno dece! Dakle, želim puno dece da imamo, puno životinja, da živimo u šumi, u kući nekoj ogromnoj, sa nekim dvorištem gde će nam dolaziti prijatelji sa decom, bez dece, gde ćemo se zezati. To će biti domaćinstvo ogromno - dodala je pevačica.

Autor: Nikola Žugić

#Edita Aradinović

#nova frizura

#pevačica

#šok

POVEZANE VESTI

Domaći

RODILA BIH NEKOM MNOGO DECE! Edita traži muškarca iz svojih snova: Neću slinicu i papučara, već domaćina, viteza i ludaka!

Domaći

ŠOK! Nataša Bekvalac pokazala verenički prten: Rekla sam da!

Domaći

Njena objava kida dušu: Edita rasplakala mnoge, bol za njim ne prolazi godinama (FOTO)

Domaći

Sada je jedna od NAJPLAĆENIJIH pevačica, a ima završenu samo OSNOVNU ŠKOLU! Izbacili su je iz Zvezda Granda kada joj je sestra bila NAJPOPULARNIJA na

Domaći

VRELIJE NE MOŽE! Indi zapalila mreže u provokativnom bikiniju, pokazala atribute, a nekada je imala 40 kilograma viška (FOTO)

Domaći

EDITA REŠILA DA UNIŠTI BIVŠEG DEČKA! Izvređala ga, bacila mu sveće, a sad zbog njega promenila i naziv svoje pesme!