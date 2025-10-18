Nemam nikog, a rodila bih mnogo dece nekome: Naša pevačica bila očajna jer ne može da nađe muškarca, a sad sve šokirala NOVOM FRIZUROM: Niko je ne prepoznaje (FOTO)

Pevačica Edita Aradinović šokirala je sve kada je danas objavila sliku sa novom frizurom.

Edita Aradinović je pozirala u ogledalu, a plava kratka kosa joj je atraktivno stajala, međutim mnogi su se pitali da li je u pitanju samo perika, koja toliko dobro izgleda ili je pevačica rešila da se ošiša i promeni boju kosu.

Komentari na njen račun su se nizali samo tako:

"Vao, sviđa mi se", "Preslatka", "Šta je ovo, istopio sam se, "Goriš" - bili su samo neki do mnogobrojnih komentara.

"Želim domaćina sa kućom na moru, sve da bude na dugme"

Podsetimo, Edita se pre dve godine javno požalila kako nikako ne može da nađe idealnog muškarca pored kog će ostariti.

- Sinoć sam gledala jedan ljubavni film koji me je razorio i zbog čega sam sanjala da se udajem. I onda sam se jutros probudila, gledam ovako u plafon i razmišljam... Ove godine punim 30, puno sam toga naučila, prošla, ostvarila se u svom poslu... Ne tražim od života mnogo, to sam shvatila. Dobro, tražim mnogo, nije da ne tražim, ali samo tražim, ono, svog blizanca da se pojavi. Možda se i pojavio, a da ja to ne znam - kazala je Edita Aradinović u obraćanju putem društvenih mreža, koja je u međuvremenu napunila 31. godinu.

- Tražim svog saveznika, prijatelja, saputnika, neko ko gleda istim očima, a različitim, koji će imati iste sisteme vrednosti, da na isti način odgajamo decu... Puno dece! Dakle, želim puno dece da imamo, puno životinja, da živimo u šumi, u kući nekoj ogromnoj, sa nekim dvorištem gde će nam dolaziti prijatelji sa decom, bez dece, gde ćemo se zezati. To će biti domaćinstvo ogromno - dodala je pevačica.

Autor: Nikola Žugić