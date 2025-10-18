AKTUELNO

Muž je ostavio u devetom mesecu trudnoće: Drama naše pevačice ostavlja bez reči, dala bivšem HILJADU I PO MARAKA za razvod

Godine 1982. godine, legendarna pevačica Verica Šerifović se udala za Rajka Šerifovića, bubnjara iz Kragujevca.

Dve godine kasnije su dobili ćerku Mariju, poznatu pop pevačicu i evrovizijsku pobednicu. Rajko je ostavio Vericu kada je bila u devetom mesecu trudnoće i otišao je kod druge žene sa kojom je, naredne godine, dobio sina. Par se tek razveo 2003. godine.

- Kada je Marija bila mala, želala sam da napustim Rajka i podnela sam papire za razvod, ali on je imao veze u Kragujevcu i uspeo je da „smuva" da Marija pripadne njemu. Doživela sam jači nervni slom i rekla: „Ma, neka mi bude kako bude. Odustajem od razvoda, odustajem od svega“. Sad, posle toliko godina, mogu da kažem da je to možda tako moralo da bude. Prosto ne mogu da verujem da dve čašice rakije mogu da promene čoveka. Njega su svi voleli jer je društven, drug do koske, ali kad popije dve, tri to više nije taj čovek. Teško sam se nosila sa tim, nisam samo ja, svi smo, i svekar, svekrva, jetrva - istakla je Verica Šerifović svojevremeno, pa objasnila:

- Rešila sam da kad Marija završi gimnaziju da to prekinem. Mislim da sam imala najtužniji i najkraći sporazumni razvod u istoriji... Rajko je voleo da se kocka i jednom tipu je dugovao neke pare, došao je kući i rekao mi: "Moraš da mi daš pare da vratim" i, ja mu kažem: "Okej, koliko je to?", a on odgovori: "Hiljadu maraka". I ja iz šale kažem da ću mu dati 1.500 maraka, ali da potpiše sporazumni razvod. I on samo kaže: "Nema problema, pozovi advokata i daj mi pare“. Ja reko' polako, da odemo mi prvo kod advokata. I odemo, potpisa se on, uze pare i ode, a ja žena razvezdena.

Podsetimo, Verica je 2. decembra 2023. godine dobila unuka Marija.

Autor: N.B.

