Verio konobaricu, pa se predomislio: Danas je u braku sa 11 godina starijom, a evo ko je bivša ljubav Zlatana Ibrahimovića

Čuveni fudbaler Zlatan Ibrahimović godinama je u srećnom braku sa Helenom Seger, koja je 11 godina starija od njega, i imaju dva sina Maksimilijana i Vinsenta.

Međutim, malo je poznat fudbalerov ljubavni život od pre, te tako mnogi ne znaju ko je bivša verenica Zlatana Ibrahimovića. Naime, on je dve godine bio u vezi sa Mijom Olhage koju je upoznao tokom priprema na Kipru dok je bio igrač Malmea koja je tada bila konobarica.

Nekadašnja verenica Zlatana Ibrahimović nije pomenuta u njegovoj biografiji.

- Rekao mi je i stvari koje ne mogu da citiram iz poštovanja prema njoj - rekao je Magnus Gerten jedan od autora filma. Magnus je istakao da je njihova priča pokazala koliko ljubav može da boli kad propadne.

- Sve je to gledala iz blizine. I nije tako zabavno, a takođe mislim da nijedna devojka fudbalera u Švedskoj nije doživela tako nešto', dodao je Gerten.

Pre više od 20 godina Mia je govorila o Ibrahimoviću i o tome kako su se upoznali.

- Bio je vrlo stidljiv i ceo dan je sedeo u kafiću kako bi mi pravio društvu. Nisam ni znala ko je on nego mi se svideo kao osoba', otkrila je bivša verenica Zlatana Ibrahimovića svojevremeno.

Mia i Zlatan verili su se 2001. godine u Goteburgu, a zatim su živeli zajedno nakon njegovog transfera u Ajaks. Međutim, uskoro su se rastali.

Zlatan je samo jednom govorio o Miji, a rekao je da je bila plavuša koja je studirala veb-dizajn, kao i da je plakala kad je otišao.

- Zaprosio sam je i rekla je da. Bilo mi je super, adrenalinski osećaj, ali nisam shvatio šta to znači, odnosno da se u roku od godinu dana treba venčati. Onda sam rekao da ne želim da se oženim, ali svidelo mi se da zaprosim nekoga', otkrio je Zlatan Piersu, ali i dodao:

- Kad mi je rečeno da treba da se oženim kroz godinu dana, sutradan smo raskinuli.

Mia danas živi daleko od očiju javnosti s partnerom i dvoje dece u gradu Onsala u Švedskoj.

