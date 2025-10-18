Poseban dan u domu pevačice i njenog supruga! Čestitke se nižu sa svih strana: Ljubav mog života

Pevačica Rialda Karahasanović (32) danas ima veliki razlog za slavlje, a tim povodom se oglasila na svom Instagram profilu.

Naime, Rialda i njen 11 godina stariji muž biznismen slave ćerkici 1. rođendan, a pevačica je objavila sliku sa naslednicom uz emotivni opis.

- Moja beba je napunila jednu godinu. Srećan rođendan mom najboljem prijatelju, ljubavi mog života i mom pravoj srodnoj duši - napisala je Rialda, a čestitke su se nizale.

Rialda je otkrila da se porodila carskim rezom, ali je imala krizne periode nakon porođaja.

- Hormoni nisu zezancija, mene je uhvatilo od sredine trudnoće. Dešavalo mi se da se igram sa detetom, pa plačem, tako je bilo dva meseca posle porođaja, ali Bogu hvala nije dalje išlo.

- Tokom trudnoće sam bila otečena, bila sam na moru, plivala, šetala, trenirala, ali ništa mi nije pomoglo. Brzo sam smršala jer je sve to bila voda, rekla je Rialda.

- Porodila sam se carskim rezom, posle tri meseca sam se vratila treningu i regulisala ishranu.



Autor: N.B.