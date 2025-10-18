AKTUELNO

Domaći

Poseban dan u domu pevačice i njenog supruga! Čestitke se nižu sa svih strana: Ljubav mog života

Izvor: Blic, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Rialda Karahasanović (32) danas ima veliki razlog za slavlje, a tim povodom se oglasila na svom Instagram profilu.

Naime, Rialda i njen 11 godina stariji muž biznismen slave ćerkici 1. rođendan, a pevačica je objavila sliku sa naslednicom uz emotivni opis.

- Moja beba je napunila jednu godinu. Srećan rođendan mom najboljem prijatelju, ljubavi mog života i mom pravoj srodnoj duši - napisala je Rialda, a čestitke su se nizale.

Foto: Instagram.com

Rialda je otkrila da se porodila carskim rezom, ali je imala krizne periode nakon porođaja.

- Hormoni nisu zezancija, mene je uhvatilo od sredine trudnoće. Dešavalo mi se da se igram sa detetom, pa plačem, tako je bilo dva meseca posle porođaja, ali Bogu hvala nije dalje išlo.

- Tokom trudnoće sam bila otečena, bila sam na moru, plivala, šetala, trenirala, ali ništa mi nije pomoglo. Brzo sam smršala jer je sve to bila voda, rekla je Rialda.

- Porodila sam se carskim rezom, posle tri meseca sam se vratila treningu i regulisala ishranu.

Foto: Instagram.com

Autor: N.B.

#Dete

#Karijera

#Rialda Karahasanović

#Rođendan

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Poseban dan za Anu Kokić: Čestitke pristižu sa svih strana, a ona blista kao nikada (FOTO)

Domaći

VELIKO SLAVLJE U DOMU ŽIVOJINOVIĆA, SVI ČESTITAJU! Viktora devojka snažno grli i ljubi: Ljubav mog života (FOTO)

Domaći

Veliko slavlje u domu Džinovića! Harisu i Melini je danas JAKO bitan dan, čestitke pljušte sa svih strana

Domaći

Jarčino moja najdraža, glavoboljo i pretkomoro: Marija Šerifović javno čestitala rođendan Jovani Pajić emotivnom porukom, njene reči su sve raznežile

Domaći

Šemsa Suljaković danas ima veliki povod za SLAVLJE! Pevačica dobila dete sa 16 godina, pričalo se da ga je dala na usvajanje, a danas joj pristižu čes

Domaći

Slavlje u Titelu! Nataša Rodić puca od sreće: Lepe vesti se šire društvenim mrežama, čestitke stižu sa svih strana!