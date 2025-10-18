AKTUELNO

ZA TRI GODINE SMO POTROŠILI PREKO MILION EVRA: Kristijan Golubović otvoreno progovorio o odnosu sa Kristinom Spalević, evo zbog čega dolazi do nesuglasica!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavio sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', voditeljka i autorka Sanja Marinković ugostila je Jasnu Milenković Jami, Kristijana Golubovića, Milicu Kemez, Alekandru Janković i Marka Jovičića.

Kristijan Golubović otkrio je detalje sa svojom parnerkom Kristinom Spalević, te je progovorio zbog čega u njihovom odnosu dolazi do blagih nesuglasica.

- Ona kaže da je umorna od mogn zvocana. Nju umara kada joj zvocam o stvarima koje život znače. Da joj zvocam o Instagramu, o tome bi mogla do sutra da priča. Naša energija u braku je predivna, da se razumemo. Ona će se za tideset godina setiti onoga što sam joj pričao, tada će shvatiti o čemu je caka. Nama nije toliki problem ni raspolaganje novcem. Od trenutka kada smo ušli u ljubavnu vezu, potročili smo više od milion evra, za tri godine. Kada želite da ugodite osobi koju volite, onda ništa nije problem. Imam pedeset pet godina, prošao sam sve i znam kako muškarac treba da se ponaša - istakao je Kristijan.

Autor: S.Z.

