NJENO SRCE PONOVO GREJE LJUBAV: Milica Kemez priznala da je pronašla gospodina pravog, Bogu se zahvaljuje svako jutro na njemu: PROBUDIM SE I KAŽEM...

Progovorila o svemu!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', voditeljka i autorka Sanja Marinković ugostila je Jasnu Milenković Jami, Kristijana Golubovića, Milicu Kemez, Alekandru Janković i Marka Jovičića.

Milica Kemez je po prvi put otkrila da je srećna u novoj ljubavi, nakon razvoda od Bore Santane, koji je trenutni učesnik u najgledanijem rijalitiju svih vremena ''Eliti 9''.

Milica je jasno stavila do znanja da je njen partner savršen muškarca, kao i da je volena i konačno srećna u ljubavi.

- Nisam sama. Budim se svakog dana i govorim: ''Bogu hvala jer mi je dao ovakvog muškarca.'' Razvela sam se i imam pravo na svoj život. Pre deset meseci sam okončala svoj odnos - rekla je Milica.

Autor: S.Z.