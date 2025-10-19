MUŠKARCI GLUME LUDILO: Jami otkrila zbog čega žene ispaštaju u ljubavnim odnosima, pa poslala lepšem polu važnu poruku: GLEDAJTE MAJKU, BIRAJTE SINA!

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', voditeljka i autorka Sanja Marinković ugostila je Jasnu Milenković Jami, Kristijana Golubovića, Milicu Kemez, Alekandru Janković i Marka Jovičića.

- Živim na Dorćolu. Tu ima prelepih devojaka, koje su dobre. Muškarci koji jedva čekaju da upoznaju takve devojke, kada se to desi, odu kod onih laganijih. Dok naši muškarci glume ludilo, te devojke se udaju za strance. Problem je što oni znaju da se udvaju, da budu pažljivi, mislim na strance, a naši momci sednu u kafić, gledaju u telefon. Muškarci očejuju od žena da one njih muvaju. Devojke, birajte sina, gledajte majku. Ukoliko želite nekog muškarca, dobro mu upoznajte majku, to je činjenica.

Autor: S.Z.