NJU SU SVI OČEKIVALI: Andrean Čekić otkrila zbog čega se nije pojavila na svadbi Uroša Živković!

Andreana Čekić je bliska prijateljica sa Urošem Živkovićem te je svima bila čudno zbog čega nije došla na njegovu svadbu

Pevačica Andreana Čekić kaže da je sa saradnicima i prijateljima bila na odmoru koji joj je bio preko potreban, a sada je otkrila da zbog toga nije mogla da dođe na svadbu Uroša Živkovića.

Pevačica naime, tvrdi da se odlično provela, kao i da se uverila u to da muškarci često ogovaraju više nego žene, a onda je istakla da je zadovoljna kako kod publik eprolazi njen album.

- Snimila sam pesmu kad god sam osetila da mi leži. Nikad nisam snimala po svaku cenu, a mnogo mi je drago što mi se pesme slušaju, svaka pesma je našla svoje mesto, a posebno balade. Planirala sam jednu pesmu za decembar, ali, nažalost, ne smem ništa da otkrivam o tome. Nije novogodišnja pesma, ali je ljubavna, to smem da kažem - rekla je Andreana, a kada je novi Instagram trend u pitanju, da sadašnja naša verzija grli našu sliku iz detinjstva, putem veštačke inteligencije, rekla je sledeće:

- Kada mi je Mladen poslao moju varijantu kada grlim svoje maleno ja, zasuzile su mi oči. Rekla bih maloj verziji sebe da je nikada neću ostaviti samu. Inače sam vrlo svesna osoba i uvek sam se puno drugima davala, a sebe sam ostavljala po strani. To se dosta promenilo, nije skroz, ali sam to ostavila samo za odabrano društvo.

Ona kaže da je svesna svih svojih grešaka.

Svesna svojih grešaka

- Znam gde sam grešila, ali eto, ispravlja se sve i ide na svoje mesto. Danas mnogo drugačije razmišljam i živim nego ranije, to je važno.

Na odmor je, kaže, išla u muškom društvu.

- Bila sam malo na odmoru, provela sam se lepo i imala sam muško društvo. Bilo je moj prijatelj sa mnom i menadžer. Lepo su se uklopili i lepo su se družili, dok sam se ja sklanjala i imala vremena za sebe.

Njoj je žao što nije bila na svadbi Uroša Živkovića.

- Kod Uroša nisam bila na svadbi jer sam bila na odmoru, i nismo mogli drugačije da uklopimo. Žao mi je, ali nisam mogla da pomeram odmor, moralo je ovako da bude - rekla je Andreana za Blic.

Autor: S.Z.