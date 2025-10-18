AKTUELNO

UVEK JE BIO... Dinča otkrio da li je u kontaktu sa Milanom Stankovićem, otkrio kakav je pevač pre nego što se povukao

Milan Dinčić Dinča ne voli previše da se eksponira u medijima, a sada je otvoreno o svemu progovorio u razgovoru za domaće medije.

On je postao popularan nakon učešća u jednom muzičkom takmičenju pa se prisetio tog iskustva ali i kolega.

Milan je otkrio da li je u kontaktu sa svojim imenjakom iz takmičenja, Milanom Stankovićem:

- On je kao i ja, skroz se udaljio od medija, ne kažem da je dobro ni za mene, ni za njega. Sreo sam ga jednom u Crnoj Gori, ispričali smo se lepo. Nismo u kontaktu, nismo ni ranije bili, on je uvek bio sam za sebe, mističan, i ostao je takav. Uvek smo imali lep odnos, profesionalan. Nadamo se da će se vratiti na scenu. To je njegova odluka, treba poštovati. Moja karijera je na pauzi zbog porodice i nikad nije kasno da se vratiš na scenu. Verovatno mu treba mir, kao i svima nama i razumem ga - rekao je Dinča.

