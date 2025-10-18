LEKARKA U SUZAMA DOŠLA DO PORODICE I PRIZNALA! Novinar tvrdi: Ovo su najveće nelogičnosti u smrti Tošeta Proeskog: Saobraćajka se nije desila tog dana...

Zoran Božinovski, estradni novinar, izneo je neke od nepravilnosti i nelogičnosti vezanih za smrt pevača Tošeta Proeskog.

Prošlo je osamnaest godina otkad nas je tragično napustio Toše Proeski. Više godina bez njega, nego što je bio prisutan na muzičkoj sceni. Ipak, za to kratko vreme koliko je publika mogla da uživa u njegovim pesmama i raskošnom glasu koji je mogao da istopi i najhladnija srca, ostavio je neizbrisiv trag i pesme zahvaljujući kojima nemamo utisak da više nije među nama.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je Zoran Božinovski, estradni novinar.

Božinovski: Tvrdim da se saobraćajna nesreća nije desila tog dana

Božinovski je istakao neke od nelogičnosti vezane za smrt pevača:

- Tvrdim da nije bilo saobraćajne nesreće 18. oktobra 2007. godine jer nema zapisnika sa lica mesta. Nema uhapšenog šofera. Po zakonskoj proceduri šofer treba da bude uhapšen i zadržan u preventivnom pritvoru od 72 sata. Sa deset fanova Tošeta Proeskog nismo uspeli da nađemo zapisnik sa imenom Slaviša Kuzmanović - kaže Božinovski.On dodaje da se ne znaju ni registracioni broj kamiona, ni to što je činjenica da je nesreća prijavljena u sedam, a već u 11 sati se držalo opelo u bolnici.

- Ne možete da prenesete teško povređenog ili mrtvog čoveka u bolnicu koja je toliko udaljena od lica mesta nesreće. U toj bolnici ni tada, ni sada, nije imala uslove i nema sektor za patologiju - kaže Božinovski.

On ističe i da je doktor koji je prijavljen da je uradio obdukciju, Tereza Grcić, nije patolog već citolog, te nije stručna za ovaj poduhvat. Božinovski tvrdi i da je ova lekarka otišla u suzama do porodice preminulog i rekla da nikada nije ni videla telo, već samo potpisala papir.Božinovski kaže da nema ni zapisa o pakovanju tela u sanduk, a potreban je predstavnik lekara, policije i pogrebnog servisa.

- Nije bilo ni sedmodnevnog boravka tela u frižideru u Hrvatskoj, je po njihovim zakonima kada neko tako pogine telo se ne može transportovati u drugu zemlju dok ne dođe najbliži rođak da prepozna telo - kaže Božinovski.

Autor: M.K.