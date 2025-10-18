BEKUTA MORALA U BOLNICU! Pevačici odradili hitne analize, a ona objavila javno rezultate: Evo kako se sad oseća (FOTO)

Ana Bekuta objavila je svoje lekarske rezultate.

Pevačica Ana Bekuta morala je da ode u bolnicu kako bi odradila hitne analize.Iako nije jedna od onih koja privlači pažnju javnosti privatnim životom, koji je oduvek intrigirao javnost, sada je odlučila da se nakon odrađenih lekarskih analiza javno obrati i pokaže kakvi su rezultati.

Naime, pevačica je otkrila da je zahvaljujući promeni navika, odnosno pridržavajući se zdrave ishrane, krvnu sliku uspela da dovede do savršenstva, te je sada sve kako treba.Na društvenoj mreži Instagram se pohvalila fotogravijom analiza uz koju je napisala:

- Nakon šest nedelja promišljene ishrane moja krvna slika je savršena - pohvalila se Ana na svom Instagram profilu.

Pevačica inače, i na snimanjima vodi računa da se hrani zdravo, te hranu često unapred poručuje i sprema.

Autor: M.K.