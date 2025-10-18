NINO JE LUDO VOLEO MAJKU SANDRE REŠIĆ: Evo kako izgleda Slavica nakon koje je pevač oženio bivšu ženu OVOG KOLEGE (FOTO)

Ovo su samo neke od ljubavnih priča Nina Rešića.

Pevač Nino Rešić preminuo je na današnji dan, 18. oktobra, 2007. godine, a njegov život oduvek je intrigirao javnost. Život popularnog pevača bio je veoma buran, a malo ko zna kako izgleda njegova supruga Slavica. Naime, Nino i Slavica su se razveli još dok je njihova ćerka Sandra bila mala, a onda se pevač oženio još dva puta.

Slavica se retko pojavljuje u javnosti, a njena ćerka je svojevremeno objavila fotografiju sa njom na Instagramu i mnogi smatraju da izgledaju više kao sestre nego majka i ćerka. Mlada pevačica se trenutno nalazi u rijalitiju Zadruga, a mama Slavica je podržava ćerku.

Oženio bivšu svog kolege

Ninu nakon razvoda više ništa nije stajalo na putu da oženi Jasnu Konjević, bivšu ženu svog kolege Šerifa Konjevića. Na pitanje da li je preljuba sa njegove strane bila razlog razvoda, Nino je svojevremeno rekao:

"Naravno da nije. Ona i ja smo odlučili da se razvedemo pre nego što sam ja ušao u vezu sa Jasnom. Razlog je bila moja nemogućnost da živim van svoje zemlje. Ona je odrasla u Nemačkoj i insistirala je da se, kako kaže naš narod "udam", jer nije mogla da živi daleko od roditelja."

