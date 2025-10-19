AKTUELNO

Domaći

VELJKO RAŽNATOVIĆ POKAZAO KO GA JE SAČEKAO NA KIPRU: Cecin sin presrećan što uživa sa NJIM (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Veljko Ražnatović otputovao je sa suprugom Bogdanom na Kipar, a sad je pokazao sa kim provodi vreme u ovoj mediteranskoj državi.

Sina čuvene pevačice Cece Ražnatović je na Kipru sačekao venčani kum Hristos Kritikos. Veljko Ražnatović je pokazao kako uživaju u automobilu, a nije krio sreću što su zajedno.

- Kumara - naveo je Veljko u opisu objave.

Foto: Instagram.com

Veljko je napravio i selfi sa Bogdanom, a onda sve objavio na društvenim mrežama. Njih dvoje uživaju u lepom vremenu na Kipru, pa su tako pokazali kako se spremaju za plažu.

Bogdana je obukla kratki beli šorts, dok je gore nosila kupaći kostim. Pozirala je pored Veljka koji je preko ramena stavio peškir za plažu. Oboje su stavili sunčane naočare i zabeležili trenutak zajedničkog odmora.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

#Bogdana Ražnatović

#Kipar

#Veljko Ražnatović

#kum

