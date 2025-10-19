NISAM MOGLA DA ŽIVIM OD MUZIKE! Naša pevačica odlučila da u 38. godini upiše fakultet, a sad pokazala kako uživa: Počela sam ceo život ispočetka (FOTO)

Pevačica Ksenija Mijatović nekada je žarila i plaila estradnom scenom, a onda je odlučila da se povuče sa ekrana i posveti se totalno drugom poslu.

Ksenija je već dugi niz godina posvećena lajf koučingu, a sada se oglasila iz Vrnjačke banje srećna i vidno raspoložena.

Nekadašnja pevačica uživala je u prelepom jesenjem ambijentu oko nje, a kadrovi ulica prekrivene lišćem koje je podelila oduševili su sve.

Kseniji njen posao itekako prija, što dokazuju njene objave koje redovne postavlja na svom profilu na Instagramu.

"Počela sam život ispočetka"

Podsetimo, ona je jednom prilikom govorila i o tome kako je u 38. godini upisala fakultet, i to psihologiju.

- U jednom momentu sve što ja jesam nije bilo dovoljno da od muzike mogu da živim i jako mi je bilo teško da se oprostim od nečega što je moj život. Ali, počela sam ceo život ispočetka - rekla je Ksenija u jednoj emisiji.

- U 38. godini sam upisala psihologiju sa klincima od 19, masterirala sam i napisala dva naučna rada. Uporedo sa psihologijom završila sam i studije na Institutu za integrativnu psihoterapiju - ispričala je Mijatovićeva.

O borbi sa oboljenjem kože

Inače, Ksenija od 9. godine ima vitiligo, hronično oboljenje kože, pa je govorila i o ovoj temi, rekavši da trenutno radi i istraživanje o tom

- Bolest depigmentacije kože za koju zvanična medicina nema lek ni danas, a ni odgovore na pitanja zašto i kako nastaje. Tokom svih ovih godina veliki broj ljudi, sa istim ili sličnim problemima, obratilo mi se za pomoć. Želeli su da prevaziđu svoje barijere i strahove, a ja sam se trudila da ih svojom pričom inspirišem. U meni su videli nekog čiji životni put ničim nije bio uzdrman, a to baš i nije bilo tako. Moj put do zvezda bio je dug. Ono najvažnije što sam shvatila kroz komunikaciju sa svim tim divnim ljudima je da svi nosimo neki bol duboko u sebi. Neko se lakše bori sa njim, neko teže… Ali, naposletku, svi želimo isto – da budemo voljeni i volimo, da imamo dobre međuljudske odnose i realizujemo sopstvene potencijale. Odavno već znam da ljude, osim svojim glasom, želim i mogu da inspirišem i svojim rečima - pričala je Ksenija.

Autor: M.K.