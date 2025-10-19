AKTUELNO

Domaći

NISAM MOGLA DA ŽIVIM OD MUZIKE! Naša pevačica odlučila da u 38. godini upiše fakultet, a sad pokazala kako uživa: Počela sam ceo život ispočetka (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/mijatovicksenija ||

Pevačica Ksenija Mijatović nekada je žarila i plaila estradnom scenom, a onda je odlučila da se povuče sa ekrana i posveti se totalno drugom poslu.

Ksenija je već dugi niz godina posvećena lajf koučingu, a sada se oglasila iz Vrnjačke banje srećna i vidno raspoložena.

Nekadašnja pevačica uživala je u prelepom jesenjem ambijentu oko nje, a kadrovi ulica prekrivene lišćem koje je podelila oduševili su sve.

Kseniji njen posao itekako prija, što dokazuju njene objave koje redovne postavlja na svom profilu na Instagramu.

Foto: Instagram.com

"Počela sam život ispočetka"

Podsetimo, ona je jednom prilikom govorila i o tome kako je u 38. godini upisala fakultet, i to psihologiju.

- U jednom momentu sve što ja jesam nije bilo dovoljno da od muzike mogu da živim i jako mi je bilo teško da se oprostim od nečega što je moj život. Ali, počela sam ceo život ispočetka - rekla je Ksenija u jednoj emisiji.

- U 38. godini sam upisala psihologiju sa klincima od 19, masterirala sam i napisala dva naučna rada. Uporedo sa psihologijom završila sam i studije na Institutu za integrativnu psihoterapiju - ispričala je Mijatovićeva.

Foto: Instagram.com

O borbi sa oboljenjem kože

Inače, Ksenija od 9. godine ima vitiligo, hronično oboljenje kože, pa je govorila i o ovoj temi, rekavši da trenutno radi i istraživanje o tom

- Bolest depigmentacije kože za koju zvanična medicina nema lek ni danas, a ni odgovore na pitanja zašto i kako nastaje. Tokom svih ovih godina veliki broj ljudi, sa istim ili sličnim problemima, obratilo mi se za pomoć. Želeli su da prevaziđu svoje barijere i strahove, a ja sam se trudila da ih svojom pričom inspirišem. U meni su videli nekog čiji životni put ničim nije bio uzdrman, a to baš i nije bilo tako. Moj put do zvezda bio je dug. Ono najvažnije što sam shvatila kroz komunikaciju sa svim tim divnim ljudima je da svi nosimo neki bol duboko u sebi. Neko se lakše bori sa njim, neko teže… Ali, naposletku, svi želimo isto – da budemo voljeni i volimo, da imamo dobre međuljudske odnose i realizujemo sopstvene potencijale. Odavno već znam da ljude, osim svojim glasom, želim i mogu da inspirišem i svojim rečima - pričala je Ksenija.

Autor: M.K.

#Fakultet

#Ksenija Mijatović

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Naša pevačica je u jeku slave saznala da ima neizlečivu bolest: Hitno se povukla, u 38. godini upisala fakultet i danas pomaže ljudima

Domaći

Bila je najpopularnija pevačica, a onda joj se život preokrenuo: Razvela se, završila na lečenju od poroka, pa POBEGLA U INDIJU: Srušila sam ego razma

Domaći

Povukla se u jeku popularnostu zbog njega: Naša pevačica otkrila da nije živela od pevanja, a onda progovorila o majčinstvu

Domaći

'KRIVICA ME JE DUGO PROGANJALA' Naša pevačica se povukla sa scene - ćerka joj sa devet meseci doživela tešku nezgodu, hitno je bila operisana

Domaći

NAŠA PEVAČICA SE SLIKALA U BUJANOVCU SA TURBANOM! Promenila ime, a sad poručuje: Zlatna devojka (FOTO)

Domaći

TRUDNA MILICA TODOROVIĆ SPREMA TAJNO VENČANJE: Njena koleginica otkrila kad će pevačica izgovoriti sudbonosno DA